Sport

Misano Adriatico

| 13:59 - 23 Ottobre 2021

Niccolò Antonelli (foto Snap Shot).

"Oggi era giusto salutare il Sic a 10 anni dalla sua scomparsa ed è bello farlo dalla pole". Niccolò Antonelli vola in pole position nelle qualifiche della Moto 3, salutato dall'ovazione del pubblico del Misano World Circuit. Il cattolichino ha conquistato la pole, sul circuito bagnato dopo la pioggia della mattina, con il tempo di 1'48'563', precedendo Filip Salac e Riccardo Rossi. Migno è nelle retrovie, partirà 22esimo. Quattordicesima piazza per Foggia, diciannovesima per Fenati.