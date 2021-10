A Bellaria si incorona miss nonna, diciannove concorrenti da tutta Italia

Spettacoli

Bellaria Igea Marina

| 13:24 - 23 Ottobre 2021

Le concorrenti.



Bellaria Igea Marina ospita le Fasi Finali della 17° edizione di “Miss Nonna 2021” (evento Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina), concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, riservato alle nonne di tutte le età, “Miss Nonna” è una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Diciannove le signore provenienti da tutta Italia (43 anni la partecipante più giovane e 69 anni la nonna più grande in gara), da venerdì 22 ottobre hanno raggiunto Bellaria Igea Marina, per aggiudicarsi il titolo di “Miss Nonna 2021”.



Nella giornata di sabato 23 ottobre, le nonne, sia al mattino che al pomeriggio, saranno impegnate per gli scatti fotografici, per i test e per le prove, mentre in serata, a partire dalle ore 21.00 nella splendida cornice dell’Hotel Milano Resort di Bellaria, è in programma la prima parte di Finale, dove oltre ad effettuare la classica passerella in abito elegante, le nonne dovranno sostenere una prova di abilità che rappresenti al meglio la loro personalità (cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica o cimentarsi in prove creative e sportive).



Domenica 24 ottobre, sempre all’Hotel Milano Resort, seconda giornata di Finale, con proclamazione di “Miss Nonna 2021”.



Queste le signore in gara:



DANIELA MARENCO 52 anni, funzionario tributario, di Genova, mamma di Giulia e Lucia e nonna di Lara di 2 anni;

ANGELA CUSCELA 52 anni, impiegata amministrativa, di Villanova d’Asti (Asti), mamma di Alessandra, Sabrina, Eleonora e Simona e nonna di Gioele ed Aurora, di 3 ed 1anno;

GRAZIA MARCHESE 47 anni, operaia, di Busto Arsizio (Varese), mamma di Andrea e Michael e nonna di Brandon ed Ilary, di 3 e 2 anni;

LUCIANA ROTA 55 anni, impiegata, di Bergamo, mamma di Andrea e Mattia e nonna di Alice di 7 mesi;

SIMONA UBOLDI 57, impiegata, di Novate Milanese (Milano), mamma di Samuele, Matteo e Gabriele e nonna di Jacopo di 1 anno;

ADRIANA PINO 62 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Andrea, Giulia, Francesco e nonna di Noah di 2 anni;

SANDRA DE CARO 60 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Alice e Giulia e nonna di Mia e Leonardo, di 7 ed 1 anno;

GRAZIA DIONE 66 anni, casalinga, di Marina di Ravenna (Ravenna), mamma di Bianca e nonna di Anna di 5 anni;

ELISABETTA FARABOLINI 50 anni, estetista, di Macerata, mamma di Manuel ed Edoardo e nonna di Matilde di 5 mesi;

CINZIA SPIGARELLI 57 anni, casalinga, di Valtopina (Perugia), mamma di Michela, Milena e Sara e nonna di Petra, Damiano ed Ester di 7, 5 e 6 anni;

SIMONA SETTIMO 50 anni, estetista, di Pisa, mamma di Veronica ed Edoardo e nonna di Maria Vittoria di 11 mesi;

GELSOMINA MAGLIANO 53 anni, manager, di Bientina (Pisa), mamma di Antonia e nonna di Leonardo 3 anni;

MORENA PIETRONI 61 anni, educatrice, di San Giuliano Terme (Pisa), mamma di Luca e nonna di Ginevra e Diego, di 8 e 5 anni;

LIA DE FELICE 69 anni, casalinga, di Pontedera (Pisa), mamma di Delia e nonna di Virginia di 1 anno;

ELISABETTA CAPORASO 53 anni, governante d’albergo, di San Gimignano (Siena), mamma di Pasquale, Concetta e Francesco e nonna di Eva Maria di 5 anni;

SILVIA RIVIERI 46 anni, fotografa, di Lucca, mamma di Helena, Giulia e Matteo e nonna di Filippo di 2 anni;

PAOLA CAPOLUPO 43 anni, estetista dermopigmentista, di Grosseto, mamma di Dalia e Lavinia e nonna di Mattia di 4 anni;

LUCIANA PATRIZIA CORALLO 55, commerciante, di Miglionico (Matera), mamma di Domenico, Nicola ed Angelo e nonna di Francesco di 2 anni;

CARMELA CIOFFI 48 anni, oss, di Castellammare di Stabia (Napoli), mamma di Valeria e nonna di Thomas di 4 anni.



In occasione delle tre giornate, le nonne saranno impegnate nelle location più suggestive di Bellaria Igea Marina, per gli scatti fotografici utili alla realizzazione del Calendario di “Miss Nonna 2022”.



L’evento sarà presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016” (anche il concorso “Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli).