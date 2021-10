San Martino dei Mulini, dal 15 novembre lavori al semaforo tra la Marecchiese e la via Trasversale Marecchia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:18 - 23 Ottobre 2021

L'incrocio tra la Marecchiese e la via Trasversale Marecchia (foto da Google Street View).

A Santarcangelo sono appena iniziati i lavori per la realizzazione di un tratto di percorso in sicurezza lungo via Tomba, nella frazione di San Martino dei Mulini. Nella settimana dal 15 al 20 novembre partirà invece l’intervento di riqualificazione del semaforo all’incrocio fra le strade provinciali Trasversale Marecchia e Marecchiese, dove la viabilità subirà temporaneamente delle modifiche.



Nel frattempo, sempre a San Martino del Mulini, è entrata in vigore l’ordinanza che istituisce il senso unico in via Busca nel tratto compreso tra via Tomba e via del Piano (direzione via Tomba-Marecchiese): una misura di carattere sperimentale, adottata per ridurre il transito di veicoli provenienti dalla SP258, che potrà essere resa permanente alla luce degli esiti da valutare nei prossimi mesi.