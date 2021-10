Riccione: auto svolta a sinistra e si scontra con una moto, grave centauro 44enne

Cronaca

Riccione

| 12:59 - 23 Ottobre 2021

I due mezzi incidentati.



Incidente stradale questa mattina (sabato 23 ottobre), intorno alle 11.15, sulla via Circonvallazione a Riccione: un 44enne, in sella a una moto Aprilia, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo lo scontro con una Volkswagen Passat. La moto procedeva in direzione Rimini-Riccione, quando si è trovata l'ostacolo inaspettato: l'auto che, in direzione opposta, aveva avviato la svolta a sinistra, verso la via Prato. L'impatto è stato molto violento. Il 44enne centauro è stato soccorso dal personale del 118, che ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla Polizia Municipale, che accerterà dinamica e responsabilità. Attualmente (ore 13) la strada è ancora chiusa per la pulizia dai detriti, dall'olio e dalle benzina persa dalla moto.