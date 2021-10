Cosa sono le reti industriali e quali mezzi utilizzano

Attualità

Nazionale

| 09:31 - 23 Ottobre 2021

Tecnologie per le reti industriali.

Le reti industriali sono quelle tecnologie capaci di collegare tutte le sezioni di un impianto in una connessione di rete unica, rendendo le macchine maggiormente disponibili ed efficienti. Il settore delle comunicazioni industriali è colorato da tecnologie di articoli di ogni tipo, come cavi, programmi, computer, router, controller e molto altro. L’importante però è che quando si è interessati a prodotti di questo tipo, ci si rivolga a rivenditori esperti, capaci di indirizzare i propri clienti verso gli acquisti più indicati alle loro esigenze. Il mondo della connettività e reti industriali infatti è molto articolato e se non si hanno determinate competenze, in fase di acquisto è meglio farsi seguire da personale competente.

Le tecnologie più particolari utilizzate nel settore delle reti industriali

Tra le tecnologie più diffuse nelle reti industriali possiamo identificare:

I convertitori , perfetti anche in stanze e capannoni in cui le temperature sono molto elevate e estremamente basse. Sono utili per lavorare anche in situazioni di alta umidità. Tra quelli più gettonati vi sono quelli capaci di effettuare conversioni da Ethernet a Fibra ottica, conversioni da seriale a seriale, conversioni da seriale a fibra ottica e da Fieldbus a fibra.

, perfetti anche in stanze e capannoni in cui le temperature sono molto elevate e estremamente basse. Sono utili per lavorare anche in situazioni di alta umidità. Tra quelli più gettonati vi sono quelli capaci di effettuare conversioni da Ethernet a Fibra ottica, conversioni da seriale a seriale, conversioni da seriale a fibra ottica e da Fieldbus a fibra. Gli switch industriali , ethernet e capaci di garantire un’alta affidabilità industriale, sicurezza, ridondanza di rete e gestione semplificata.

, ethernet e capaci di garantire un’alta affidabilità industriale, sicurezza, ridondanza di rete e gestione semplificata. Dispositivi Wireless , utilizzati prevalentemente nel settore ferroviario, con access point, bridge, controllo degli accessi client e wlan.

, utilizzati prevalentemente nel settore ferroviario, con access point, bridge, controllo degli accessi client e wlan. Computer Arm , progettati per funzionare a lungo termine, non a caso spesso sono coperti da garanzie molto lunghe (5/10 anni) e sono perfetti per il monitoraggio remoto e le applicazioni di acquisizione dati.

, progettati per funzionare a lungo termine, non a caso spesso sono coperti da garanzie molto lunghe (5/10 anni) e sono perfetti per il monitoraggio remoto e le applicazioni di acquisizione dati. Accessori PoE che permettono alle apparecchiature PSE, di fornire alimentazione attraverso i comuni cavi ethernet oppure di frazionare il PoE in cavi a due fili e fornire alimentazione a dispositivi PD, ovvero alimentati non PoE.

che permettono alle apparecchiature PSE, di fornire alimentazione attraverso i comuni cavi ethernet oppure di frazionare il PoE in cavi a due fili e fornire alimentazione a dispositivi PD, ovvero alimentati non PoE. I controller e i prodotti I/O , basilari nell’automazione industriale e che spesso vengono fabbricati con tecnologie push, permettendo una maggior risposta I/O e garantendo delle raccolte di dati molto sicure.

, basilari nell’automazione industriale e che spesso vengono fabbricati con tecnologie push, permettendo una maggior risposta I/O e garantendo delle raccolte di dati molto sicure. Modulatori in fibra Small Form Factor Pluggable Transceiver che agiscono su lunghe distanze fornendo gigabit e Fast Ethernet.

che agiscono su lunghe distanze fornendo gigabit e Fast Ethernet. I router industriali, stabili ed estremamente operativi anche in circostanze complicate, specialmente nell’automazione industriale.

Ethernet Vs Fibra ottica – Differenze e utilità

Per comprendere bene alcune delle terminologie sopra indicate vi è la necessità di chiarire cosa sono i cavi ethernet e i cavi fibra. I primi inviano dati attraverso impulsi elettrici, tramite fili di rame, risultando vulnerabili alle interferenze elettromagnetiche (importante da sapere in caso di trasmissione di dati sensibili). I cavi in fibra ottica invece, utilizzati anche nelle case per sfruttare internet, sono spesso utilizzati per il trasferimento di dati ad estrema velocità e su lunghe distanze. I cavi in fibra ottica sono formati da piccoli fili di vetro che trasportano i dati attraverso la luce. In conclusione è possibile affermare quindi che i cavi in fibra ottica sono generalmente molto sicuri per il trasporto di informazioni delicate, poiché difficilmente rintracciabili.