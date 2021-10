Brividi a Verucchio: Halloween tenebroso tra le mura della Rocca del Sasso

Eventi

Verucchio

| 09:26 - 23 Ottobre 2021

La rocca di Verucchio.

Domenica 31 ottobre, per prepararsi alla notte più terrificante dell’anno, la Rocca Malatestiana di Verucchio propone Brividi a Verucchio, una giornata per trascorrere l’Halloween più divertente e pauroso di sempre, con attività per grandi e piccoli e una cena con delitto. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Verucchio, è organizzata da Atlantide e GM Eventi con la collaborazione del ristorante La Rocca.

I primi Brividi a Verucchio, nel pomeriggio, si avranno tra laboratori, cacce al tesoro e visite guidate spettrali, per immergersi nell’atmosfera di Halloween, tra maschere e zucche intagliate.



I visitatori potranno arrivare alla Rocca del Sasso anche con una navetta, in partenza dalle ore 14.30 alle 19 da Piazza Europa a Villa Verucchio.

Il pomeriggio partirà alle 15.30 con “Hai paura della strega? Trick or treat?”, caccia ai dolcetti dispersi tra le mura della Rocca con l’aiuto della strega Sassolina. Il pomeriggio prosegue alle ore 17 con “Caccia al fantasma”, una visita guidata nelle sale più buie della rocca utilizzando solo la luce della lanterna allontana-guai, aspettando che il silenzio faccia uscire i temuti fantasmi degli antichi e famosi proprietari del castello. Dalle ore 15 alle 18 inoltre tutti possono partecipare a “Lanterne spettrali”, laboratorio creativo per realizzare la propria lanterna di Halloween.

Chiuderà il pomeriggio la merenda spettrale, preparata dal Ristorante La Rocca.





La giornata da brividi prosegue alle ore 21 con una cena con delitto tra le mura della Rocca e un omicidio da risolvere a tavola. Gli ospiti all’arrivo saranno catapultati sulla scena del crimine: un cadavere si trova all’interno del Castello Malatestiano e loro dovranno risolvere il caso e trovare il colpevole.

Castagne e frutta secca tra gli antipasti, zucca nel primo, contorni di stagione per un manzo in salsa barbecue e un dolcetto e scherzetto al sapore di castagne sono i sapori autunnali proposti dal ristorate La Rocca, da gustare durante le indagini, accompagnati dai vini dell’azienda agricola Ca’ Perdicchi.



Per partecipare alle iniziative di Brividi a Verucchio è necessario avere il Green Pass. Programma completo e menù della cena sul sito www.atlantide.net/roccaverucchio

Per informazioni e prenotazioni: 0541 670280 | 338 8276102 | roccaverucchio@atlantide.net