Calcio Promozione: i tabellini della settima giornata del Girone D

| 18:14 - 24 Ottobre 2021

Foto dalla pagina Facebook del Novafeltria.



Bellaria Igea Marina - Asar 3-0



BELLARIA: Ramenghi, Minacapilli, Grossi, Fusi (16' st Venturi), Zanotti, Pruccoli, Bellavista, Paganelli; Meluzzi (41' st Bua), Facondini, Cocco (25' st Ceccarelli).

In panchina: Mignani, Bottini, Arfilli, Mazzarella, Neri, Vitali.

All. Fusi

ASAR: Mauri, Zanni, Sogos, Bacchini (1' st Milano), Franchi, Fattori, Alberto (14' st Pari), Fantini (31' st Stella), Savina, Marchionna (12' st Pierri), Guerra (1' st Sparaventi).

In panchina: Ciavatta, Agostini, Broccoli, Lorenzoni

All. Vanni:



ARBITRO: Zauli di Imola (Assistenti: Linoci di Faenza e Zampaglione di Cesena).

RETI: 30' pt Franchi, 42' st aut. Franchi, 47' st Bellavista.

NOTE: ammoniti Franchi, Fattori, Marchionna, Facondini, Fusi. Angoli 3-3. Recupero 0 pt, 6' st.



Sampierana - Torconca 0-1



SAMPIERANA: Niederweiser, Berni (80’ Quaranta), Diversi, Narducci, Canali, Corbara, Fabbri, Petrini (80’ Bardi), Lanzi, Pippi , Giovagnoli.

In panchina: Zammarchi, Battistini, Simoncini, Farfaneti, Querioli, Iavarone, Bravaccini.

All. Madonia.

TORCONCA: Barbanti, Franciosi, Cecchi, Nicolini, Codignola, Franca (60’ Mercuri), Ortolani (66’ Moretti), Mani, Pasolini, Casoli, Chiussi (85’Pasini N.).

In panchina: Pasini E., Guenci, Antonacci, Zavatta, Cipiccia, Tombari.

All. Vergoni.



ARBITRO: Hafidi di Ravenna (Assistenti: Tola e Gioacchini di Cesena).

RETI: 72' rig. Pasolini.

NOTE: ammoniti Canali, Lanzi.



Due Emme - Gatteo 1-0



DUE EMME: Ceccaroni, Taioli, Allou (60' Montesi M.), Santantonio (62' Giordani), Mambelli), Yabré (50' Ravaglia); Altieri, Mazzoli (80' Canali); Gregori (85' Montesi R.), Averardi, Giacobbi.

In panchina: Palumbo, Bucci, Mingozzi, Bartolini

All. Rossi.

GATTEO: Niang, Giunchi (50' Gobbi), Bertozzi, Pepe (75' Biondini), Cordatore S., Muccioli; Francisconi (65' Cordatore M.), Zanghi; Pollini, Ndiaye, Essaki.

In panchina: Platia, Gessi, Moscotti, Perazzini.

All. Giorgini.



ARBITRO: Lazzerini di Imola (Assistenti: Del Prete e Bucur di Imola).

RETI: 10' rig. Taioli.

NOTE: ammoniti Taioli, Montesi R., Giunchi, Pepe, Essaki, Gobbi.



Gambettola - Misano 2-0



Granata - Novafeltria 0-2



S.Ermete - Verucchio 1-1



Pietracuta - Spontricciolo (anticipo del sabato) 3-0



CLASSIFICA: Pietracuta 18 punti, Novafeltria e Gambettola 16, Misano 15, Torconca e Bellaria Igea Marina 13; Sant'Ermete 10, Granata e Asar 9; Due Emme 8, Verucchio 5, Sampierana 4, Gatteo 3, Spontricciolo 2.