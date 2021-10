Tennis, Manuel Mazza cede in finale nel torneo nazionale Open del Due Ponti Sporting Club di Roma

Sport

Rimini

| 19:37 - 22 Ottobre 2021

Manuel Mazza.

Una bellissima prova per Manuel Mazza in vista di un match quasi impossibile che attende la sua squadra, il Tc Viserba, domenica in casa contro il Tc Sinalunga in A2. Il riminese ha centrato infatti la finale nel ricco torneo nazionale Open del Due Ponti Sporting Club di Roma (7.000 euro di montepremi) che ha visto in campo solo giocatori di 2° categoria, visto che era limitato ai 2.6. Il 2.1 portacolori del Tc Viserba, testa di serie n.1, si è fatto largo nel torneo capitolino partendo direttamente dal 2° turno, dove ha battuto il 2.4 Gabriele Camilli per 7-6 (5), 6-0, poi negli ottavi si è ripetuto ai danni del 2.2 Marco Dessì per 6-2, 6-1. Nei quarti brillante successo per 6-2, 6-3 su Marco Viola (2.3) ed in semifinale vittoria (6-2, 6-1) contro il 2.2 Matteo De Vincentis (n.5). Nel match-clou di ieri il romagnolo ha ceduto dopo una bella lotta per 7-5, 6-4 contro il 28enne sloveno, nato a Buenos Aires, Maximiliano Tomas Lipovsek Puches (2.2, n.2), n.677 del ranking mondiale.