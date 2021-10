Sport

Novafeltria

| 19:27 - 22 Ottobre 2021

Andrea Pavani.



Il Novafeltria ha ufficializzato il ritorno di Andrea Pavani, difensore classe 2003, reduce dal prestito alla Sammaurese. Il terzino, impiegabile su entrambe le fasce, ha militato nei settori giovanili di San Marino, Rimini e Forlì. L'acquisto di Pavani segue l'addio di Domini, che ha raggiunto Umberto Semeraro al Diegaro. Non sarà l'unico movimento in entrata: il ds Sabba sta lavorando per concludere l'acquisto di un attaccante.