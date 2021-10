Calcio Promozione: Pietracuta sfida lo Spontricciolo nell'anticipo. Salvemini nuovo acquisto

Sport

Pietracuta di San Leo

| 19:16 - 22 Ottobre 2021

Maglia da trasferta del Pietracuta.

Il Pietracuta capolista del girone F di Promozione è alla caccia del riscatto dopo la sconfitta con il Toroconca. I rossoblu, a 15 punti in vetta, in coabitazione con il Misano, sfidano nell'anticipo del sabato lo Spontricciolo. Fischio d'inizio alle 15 di domani (sabato 23 ottobre) allo stadio Bindi. Per l'occasione ci sarà anche l'ultimo acquisto, l'attaccante Mario Antonio Salvemini, classe 1992, ex Riccione, Stella e Verucchio. La società ha deciso infatti di tamponare l'emergenza attacco: nell'ultima gara di campionato mister Fregnani ha dovuto rinunciare a bomber Fratti, a Vucaj, Louati e Tomassini.