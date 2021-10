Motogp a Misano: ministro Di Maio premierà Valentino Rossi, icona del made in Italy

Sport

Misano Adriatico

| 17:55 - 22 Ottobre 2021

Si è avviato sotto la pioggia il weekend del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna.



Oggi (venerdì 22 ottobre) prime indicazioni dalla pista per i piloti che domani (sabato 23 ottobre) andranno alla caccia del miglior tempo per la griglia di domenica.



Già presenti e riconoscibili i primi tifosi di Valentino Rossi, accorsi per assistere all’ultima apparizione italiana del “Dottore”. Quella che andrà in scena al Misano World Circuit sarà una grande festa per celebrarlo.



ROSSI PREMIATO COME ICONA DEL MADE IN ITALY In occasione della sua ultima corsa in MotoGP davanti al pubblico della Riders’ Land, Valentino Rossi riceverà dalle mani del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, affiancato dal Sottosegretario allo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Valentina Vezzali, un premio alla carriera per aver rappresentato l’eccellenza italiana in tanti anni di carriera e in tutto il mondo.



Una ‘storia’ fatta di successi, ma anche dell’ineguagliabile capacità di alimentare fierezza in milioni di fans. ‘Vale’ ha generato orgoglio nazionale e a Misano World Circuit ciò gli sarà riconosciuto col premio come ‘Icona del Made in Italy nel mondo’, appositamente ideato dal designer Aldo Drudi. “Quando mi hanno chiesto di pensare ad un trofeo destinato a Valentino Rossi ho subito pensato ad un materiale e ad una lavorazione che potesse garantire eleganza e una certa grinta Racing – spiega Drudi -. Ho pensato a qualcosa di sofisticato e originale che richiamasse il Made in Italy, il ‘bello e ben fatto italiano’. Ho immaginato una coppa in vetro soffiato di Murano avviando una fantastica collaborazione con Barovier&Toso. Dal 1295 i loro Maestri vetrai hanno fatto scuola, oltre sette secoli di storia per questa firma tutta italiana. Mi è parso subito il connubio giusto. Per questo progetto abbiamo scelto la lavorazione ‘a rostrato’, caratteristica di Barovier&Toso creata per la prima volta negli anni ’30 alla quale aggiungere l’iconografia classica di Valentino Rossi, il 46 e nove rostri smaltati a mano in oro 24 carati, nove come i Mondiali vinti da Vale, il tutto ufficializzato dai colori della bandiera italiana. Una applicazione lineare su un oggetto meraviglioso dal punto di vista della manifattura, preziosissimo nell’aspetto per essere all’altezza di un campione straordinario”.



PIANO VIABILITA' Per una più fluida mobilità di accesso e deflusso dal circuito, è stato confermato il piano viabilità predisposto dal tavolo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Rimini con il coinvolgimento degli enti e Forze di Polizia interessati.



Sono state individuate tre zone di accesso, connesse a determinati biglietti e raggiungibili mediante percorsi identificati da due diversi colori. I percorsi principali di accesso alla zona gialla sono stati individuati nella zona a monte di Misano in maniera da snellire i flussi di traffico presenti nelle direttrici viarie principali (SS16 e strade provinciali). La zona rossa è accessibile prioritariamente dalla statale 16. Per il Percorso giallo consigliata l'uscita autostradale di Riccione mentre per il percorso rosso quello di Cattolica.



Una apposita segnaletica provvisoria, circa un centinaio di cartelli installati ai principali incroci, indica il percorso da seguire per raggiungere il proprio punto di accesso. A ciò si aggiungono le torrette di segnalazione di circa 6 metri di altezza, posizionate in zone strategiche con colori e grafiche ad alta visibilità.



Le aree circostanti l’autodromo sono interdette al traffico, fatta eccezione per i residenti, le forze dell’ordine e i possessori del pass parkig.



Per quanto riguarda il deflusso, le auto e le moto in uscita dal circuito al termine dell’evento, vengono “accompagnate”, con segnaletica dedicata e personale in divisa, su strade dell’entroterra in modo da allontanarle velocemente dalla zona congestionata dell’autodromo.



Sono in funzione anche dei trenini turistici che collegano la zona mare di Misano con la zona rossa dell’autodromo (paddock e tribune), transitando dal centro accrediti e casse posto in via del mare all’incrocio con la SS16.



A vigilare sul funzionamento del piano sono impegnati oltre 100 agenti delle Polizie Locali e della Polizia Stradale.



I BIGLIETTI Ancora disponibilità per partecipare alla grande festa a Misano World Circuit. Oltre alla possibilità online sul sito misanocircuit.com e la piattaforma TicketOne, chi volesse acquistare i biglietti per le tre giornate potrà avvalersi anche delle casse aperte a Misano World Circuit, in via del Carro. Le biglietterie saranno aperte nelle giornate di sabato (7.00-18.00) e domenica (7.00-13.00).