Ruba e nasconde la merce sotto il giubbotto, ma il trucco non sfugge all'occhio della Polizia

Cronaca

Rimini

| 16:03 - 22 Ottobre 2021

Il ladro ha provato a usare il trucco del personaggio interpretato da Benigni ne "Il mostro".



Nuovo furto alla Coin di Corso d'Augusto a Rimini, con l'intervento della Polizia che è sfociato nell'arresto di un 38enne nordafricano. La direttrice ha richiesto l'intervento di una pattuglia dopo aver visto il giovane entrare in un camerino con diversi articoli, sentendo poi il rumore tipico di quando vengono rotti gli imballaggi in plastica delle confezioni, per la rimozione dei dispositivi anti-taccheggio.



Alle barriere poste all'uscita, l'allarme infatti non ha suonato; il giovane ha cercato di passare inosservato, ma il rigonfiamento del giubbotto ha immediatamente allertato i poliziotti, appena intervenuti sul posto. Dentro infatti vi aveva nascosto una t-shirt, un altro giubbotto, una borsa da uomo e cinque confezioni di profumo, merce del valore di 720 euro. Il 38enne è stato arrestato per le ipotesi di reato di furto aggravato e anche resistenza a pubblico ufficiale, avendo aggredito uno degli agenti intervenuti.