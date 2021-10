Rimini: prima visita scolastica per il vicesindaco Bellini, ospite della Coccinella

Attualità

Rimini

| 14:41 - 22 Ottobre 2021

Il vicesindaco Chiara Bellini in visita alla scuola d'infanzia Coccinella.

Prima visita istituzionale, legata al mondo scolastico, per il vicesindaco Chiara Bellini, oggi (venerdì 22 ottobre) alla scuola d'infanzia Coccinella di Rimini. "Una scelta anche simbolica, visto che si tratta della scuola d'infanzia che per prima ha sperimentato l'attività educativa all'aria aperta", evidenzia una nota da palazzo Garampi. A oggi più della metà di scuole e nidi del comune di Rimini hanno adottato questa forma educativa, con l'utilizzo degli spazi esterni oltre a quelli interni. Il giardino della Coccinella ripropone in scala alcuni ambiti naturali come lo stagno, l’orto, il frutteto, la serra, permettendo di attuare progetti formativi anche innovativi sul riciclo, la cura delle piante e la salvaguardia dell'ambiente. “Un momento davvero intenso che mi ha anche commosso. Poter interagire con i bimbi più piccoli, partecipare anche per pochi attimi alle loro attività, vedere con quanta cura e professionalità il personale e le maestre si curano di loro, sono stati momenti di grande emotività", commenta il vicesindaco Chiara Bellini.