Boccette A1: Bt Bussecchio, Ghp Taverna Forlì e Manuel Imola trio perfetto

Rimini

| 14:20 - 22 Ottobre 2021

Nella settima giornata del campionato regionale di serie A1di biliardo boccette i campioni del BT Bussecchio vincono di misura in casa del B.T.V. Molinella e mantengono il comando; non molla Manuel Caffè Bocciofila Imola che vincendo il big match con Leon D'Oro Molinella è potenzialmente capolista avendo disputato una partita in meno. Mantiene il contatto G.H.P. Taverna Verde Forlì messo a dura prova dall'Andrea Costa Carpi. Cade a Villanova il Circolo Dello Sport Ravenna, vola la Camo Maris Cantonese. Primo punto per Bussecchio 2.

Tabellini:

B.T.V. Molinella – B.T. Bussecchio Forlì 2 – 4 (p.t. 1-2)

S. Nanni e M. Romualdi contro D. Calubani e M. Grilli 69-80, D. Bongiovanni c I. Minoccheri 96-100,

R. Asnicar e A. Trerè c M. Morri e L. Versari 80-66, M. Vassura c E. Rosa 53-100, S. Camprincoli c R. Galiandro 100-92, Max Vassura c A. Galli 63-100.

Manuel Caffè Bocciofila Imola – Leon D'Oro Molinella 4 – 2 (p.t. 2-1)

A. Bacci e D. Cortecchia c A. Pinardi e A. Scarselli 83-50, D. Ricci c GL. Dolzani 106-40,

M. Zoffoli e A. Stella c A. Monti e P. Vitelli 46-86, C. Sandrini c L. Cardinali9 103-98, V. Cristofori c F. corradini 48-100, L. Molduzzi c A. Messori 106-74.

G. H. P. Taverna Verde Forlì – Andrea Costa Carpi 4 – 2 (p.t. 1-2)

M. Cicali e L. Ravaglia c F. Golinelli e S. Gavioli 77-84, A. Corbetta c A. Panzeri 106-52,

L. Alpi e F. Perugini c P. Bortolotti e L. Montorsi 63-82, G. Peruchetti c F. Arleoni 105-98,

A. Nadery c D. Degli Esposti 100-46, C. Leonardi c G. Lugli 101-41.

Cà Vento Bagnacavallo – Tex Master Novellara 3 – 3 (p.t. 1-2)

E. Facciani e A. Dall’Oppio c S. Vecchi e D. Giampellegrini 71-81, A. Ribani c S. Bussei 74-106,

R. Cricca e A. Bartolini c G. Catellani e C. Bussei 82-73, W. Morini c D. Gavioli 100-53, M. Loreti c C. Gualandri 86-102, L. Bassi c L. Beneventi 105-83.

President Park Ronco – Capitan Bagati Bellaria 3 – 3 (p.t. 2-1)

R. Romualdi e G. Sacchetti c O. Gennari e S. Della Chiesa 87-65, M. Fucchi c M. Patrignani 99-107, M. Fantini e C. Bartolini c C. Vincenzi e M. Funghetti 80-38, C. Graffieti c G. Barducci 95-111, M. Vanin c C. Protti 96-101, F. Giustiniani c C. Spadoni 107-74.

Bussecchio 2 – RG Impianti Settecrociari Cesena 3 – 3 (p.t. 2-1)

GP. Gardini e F. Cimatti c S. Casadei e GL. Bianchini 80-27, S. Morelli c M. Fabbri 21-100,

E. Corticchia e M. Valbonesi c M. Foiera e M. Morosi 81-78, F. Casali c J. Magnani 88-100, R. Paterna c B. Cicognani 100-47, G. Bonoli c J. Taioli 89-101.

Bbzo Cafè Villanova – Circolo Sport Ravenna 4 – 2 (p.t. 2-1)

M. Cillani e L. De Carli c D. Melideo e D. Morini 83-71, GL. Chiarini c A. Taroni 104-80,

D. Ancarani e PP. Minguzzi c A. Bandini e F. Benedetti 76-91, S. Laghi c L. Draghetti 102-30,

R. Verlicchi c L. Mini 93-107, A. Dalmonte c GL. Sandoni 100-93.

Camo Maris Cantonese – Time Out Martorano 5 – 1 (p.t. 2-1)

M. Iaccarino e S. Vezzalini c M. Valzania e R. Moro 59-82, T. Bovo c G. Fabbri 100-53,

F. Ghelfi e C. Bondavalli c A. Alessandri e D. Daltri 80-62, A. Pavarotti c F. Ricci 108-89, S. Copelli c M. Tumedei 101-72, M. Pasinelli c L. Biondi 107-44.

Bussecchio 3 – Clai Sasso Morelli 2 – 4 (p.t. 1-2)

G. Marzoli e L. Capriotti c L. Molinaro e A. Sandri 80-74, M. Merloni c A. De Antonis 59-106,

E. Lolli e F. Ferrini c S. Bagli e W. Cantelli 67-83, L. Paniccia c M. Brusa 102-70,

A. Nerla c R. Zanelli 57-106, D. Sandroni c L. Turroni 92-106.

Classifica

B.T. Bussecchio Forlì punti 19, G.H.P. Taverna Verde punti 18, Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 16,Circolo Sport Ravenna punti 13, Tex Master Novellara e Camo Maris Cantonese punti 12, RG Impianti Settecrociari e President Park Ronco punti 9, Clai Sasso Morelli, Bbzo Cafè Villanova, Andrea Costa Carpi, B.T.V. Molinella e Capitan Bagati Bellaria punti 8, Leon D'Oro Molinella punti 7, Bussecchio 3 punti 6, Cà Vento Bagnacavallo punti 5, Time Out Martorano punti 3, Bussecchio 2 punti 1.

Manuel Caffè Bocciofila Imola, Leon D'Oro Molinella, Busssechhio 2 e Busseecchio 3 una partita in meno.