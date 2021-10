Sport

| 14:05 - 22 Ottobre 2021

Come anticipato ieri, il Cattolica ha ingaggiato un giovane del Rimini Calcio. Si tratta del centrocampista Mattia Aprea, classe 2003: è stato ceduto dal club biancorosso con la formula del prestito. Lo scorso anno debuttò in prima squadra. Il nuovo ds del club giallorosso Andrea Galassi ha chiesto altri under al collega Maniero, si vedrà se verrà accontentato o meno. Un altro giocatore è stato tesserato: il difensore del 2000 Manfroni