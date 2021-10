Misano in festa per i 100 anni di Esterina Amadori

Attualità

Misano Adriatico

13:57 - 22 Ottobre 2021

Esterina Amadori con il sindaco Fabrizio Piccioni.



Compie 100 anni la cittadina di Misano Adriatico Esterina Amadori. Oggi (venerdì 22 ottobre) ha ricevuto tramite il sindaco Fabrizio Piccioni gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta Misano Adriatico.



‘Tina’, come viene chiamata da tutti, è nata ad Urbino, ha vissuto a Pesaro, a Colbordolo e a Parma. Da 46 anni abita a Santa Monica.



Dicono di lei: è una roccia. Infatti, ancora oggi si dedica alla sua passione di magliaia, lavora all’uncinetto ed ha omaggiato il sindaco di due presine per la cucina.



Per i suoi 100 anni domenica ha voluto radunare gli amici, insieme ai figli Marta e Oreste con le famiglie, in un ristorante di Villa Fastiggi.