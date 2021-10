MotoGp: treni regionali con fermata straordinaria a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 10:47 - 22 Ottobre 2021

Potenziati i treni regionali in vista del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna di Moto GP, la tre giorni di sport che dal 22 al 24 ottobre vedrà protagonista il Misano World Circuit e la Motor Valley emiliano-romagnola. Lo annunciano le Ferrovie dello Stato. Sono 15 ogni giorno le corse di Trenitalia Tper e Trenitalia per le quali, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, è stata prevista la fermata straordinaria nella stazione di Misano Adriatico. Sette avranno origine da Piacenza o da Bologna e 8 da Ancona.

I collegamenti saranno effettuati prevalentemente con i nuovi convogli Rock a doppio piano, sui quali è oggi ammessa la salita di 1.174 persone (di cui 600 sedute). L'elenco dei treni confermata straordinaria a Misano Adriatico è consultabile su www.trenitaliatper.it.