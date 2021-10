Calcio D, al Sasso Marconi ritorna l'attaccante Grazdhani. Il Cattolica bussa alla porta del Rimini

Sport

Rimini

22 Ottobre 2021

Il Sasso Marconi ha un nuovo attaccante. Aleksander Grazhdani, in uscita dall'Imperia. Nato in Grecia a Thessaloniki, il 3 giugno 1993, vanta un ricco curriculum in squadre di Eccellenza, ma soprattutto di Serie D. Nella massima categoria dilettantistica ha collezionato 85 presenze e 21 gol vestendo le maglie di, in ordine cronologico: Riccione 1929, Mezzolara, Sasso Marconi Zola (è dunque un ritorno: milità nel 2019-2020), Sona Calcio, Ghivizzano, Corticella ed Imperia. In Eccellenza ha ben figurato con il Faenza, segnando 20 gol in una stagione in Eccellenza, e iniziato la carriera con il Massa Lombarda.

Per quanto riguarda il Cattolica, il ds Andrea Galassi ha bussato alla porta anche del Rimini per qualche under che in questo monento non viene utilizzato come l'esterno sinistro Mengucci ed il centrocampista Aprea, entrambi 2003. Se ne saprà di più la prossima settimana.

Alla Tritium arriva l'esterno d'attacco, classe 1997, Roberto Scaramuzza che è stato prelevato dal Borgo San Donnino, prossimo avversario del Rimini. Prodotto del vivaio del Como, Scaramuzza in D ha vestito anche le maglie di Caronnese e Fanfulla, mentre in Eccellenza ha giocato con Varese ed Alcione.