Volley A2 femminile, la Omag-MT ospita la matricola siciliana Aragona

Sport

San Giovanni in Marignano

| 02:05 - 22 Ottobre 2021

Alessia Bolzonetti.

Domenica alle ore 16, al Palamarignano la Omag-MT ospiterà la neopromossa SEAP DALLI CARDILLO di Aragona di coach Micoli. La vittoria con Ravenna, strappata in rimonta, ha rappresentato una bella iniezione di fiducia per la Omag-MT. La correlazione muro-difesa ed il servizio, che hanno funzionato molto bene domenica scorsa, saranno le chiavi fondamentali del match. Non dovranno però mancare temperamento, grinta e determinazione. La tensione è alta, bisogna saperci convivere.

Aragona, matricola con nomi importanti nel suo roster, arriverà in Romagna con un punto all’attivo ottenuto ad Olbia nella prima di campionato. In regia si affida a Caracuta, palleggiatrice, classe ‘87 ma, come Ortolani della Omag-MT, “classe“ da vendere vista la grande esperienza maturata in carriera nella massima serie e con un lungo palmares alle spalle. Altra atleta da non sottovalutare è Serena Moneta, già al secondo anno con le siciliane ed anche per lei esperienze in A1.

A presentare il match questa settimana è Alessia Bolzonetti “Bolt”, domenica scorsa al debutto da titolare in cui si è comportata da veterana.

"Dedico questo debutto, non ad una persona in particolare ma a tutti quelli che credono in me e che hanno investito su di me. Penso che molte persone siano state fiere del passaggio che ho fatto quest’anno. Abbiamo già visto qualche video sulle avversarie, che dovremo “aggredire moralmente”, come è successo a Ravenna. L’atteggiamento e l’unione saranno il nostro punto di forza. Così facendo diventeremo una squadra difficile da battere. Penso che in A2 non ci sia una squadra imbattibile ed una più debole, pallavolisticamente parlando. Credo che la nostra sia una squadra potenzialmente forte, e mantenere il morale alto sarà la chiave di belle soddisfazioni.”

Si attende il grande pubblico al Palamarignano ma chi non potrà esserci avrà l’opportunità di seguire il match in diretta streaming da Volleyballworld al link https://youtube.com/c/volleyballworld.

Biglietti disponibili in prevendita al link: https://www.liveticket.it/omag-consolinivolley