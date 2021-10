San Marino: tamponi rapidi a 10 euro in tre farmacie, ecco quali

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:36 - 21 Ottobre 2021

Da martedì 26 ottobre, a San Marino, sarà possibile effettuare i tamponi rapidi antigenici anche in tre farmacie, con costo di 10 euro a tampone.



Ad aderire al servizio la farmacia Cailungo (tutti i giorni, domenica e festivi compresi, dalle 22 alle 23), la farmacia Città (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13) e la farmacia Gualdicciolo (dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 10.15; lunedì, martedì, giovedì e sabato anche nella fascia pomeridiana dalle 14.30 alle 15.30).



In caso di esito negativo, il risultato del tampone rapido eseguito in farmacia sarà inserito nel green pass sammarinese, con durata di 48 ore. Invece in caso di esito positivo sarà avvertito il gruppo del Tracciamento Contatti ISS per la presa in carico della persona.



Per l’esecuzione dei tamponi rapidi in farmacia è obbligatoria la prenotazione tramite il portale della Pubblica Amministrazione BookPA, selezionando la voce “ISS – UOC Farmaceutica”. La prenotazione on line sul portale sarà disponibile dalla giornata di lunedì 25 ottobre.



Per i tamponi rapidi antigenici è possibile rivolgersi anche al Laboratorio Analisi dell’ISS, contattando la segreteria del Laboratorio, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, attraverso il numero 0549 - 994208.