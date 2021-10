Calcio RSM, La Fiorita leader solitaria. Primo hurrà del Murata. Vincono Tre Fiori e Folgore

Sport

Repubblica San Marino

| 17:20 - 21 Ottobre 2021

Marco Bernardi festeggiato dai compagni dopo il gol con cui il Murata ha steso la Libertas.

E' La Fiorita a prendersi il big match col Tre Penne, facendosi bastare un’unica rete difesa in inferiorità numerica nell’ultima mezz’ora, doppia dal 78’. I vicecampioni di San Marino passano ad Acquaviva grazie all’acuto di Tommaso Guidi, che dieci minuti dal rientro in campo dopo una prima frazione senza reti. Questo anche per l’errore dal dischetto di Armando Amati, che al 18’ ha fallito un penalty concesso per il presunto fallo di Genestreti ai danni di Zulli. L’ex Rimini sceglie la battuta centrale che non sorprende Migani, bravo a respingere. Il gol partita arriva in contropiede: Righini perde palla sugli sviluppi di un corner, permettendo a Zulli di innescare la velocità di Zafferani, abile a premiare l’inserimento di Guidi che regge nel duello con Cesarini e sblocca l’incontro col mancino. Entra nel tabellino anche alla voce espulsi l’autore del gol che, già ammonito, viene punito per simulazione: questa la lettura dell’arbitro, ben posizionato, che estrae il secondo cartellino giallo all’indirizzo dell’attaccante. Non l’unica espulsione, visto che anche Tommaso Zafferani va incontro alla doppia ammonizione per un intervento in ritardo su Cauterucci. La formazione di Oscar Lasagni regge nel finale e si conferma capolista a punteggio pieno, con tre punti di vantaggio sulla coppia Domagnano-Tre Penne.

Alle spalle dei gialloblu vincono Folgore e Tre Fiori, che accorciano il ritardo rispetto alla quarta piazza. Lo fa in rimonta la squadra detentrice del titolo, che a Dogana va sotto al 12’. Cailungo in vantaggio con il colpo di testa di Andrea Muccioli, che sfrutta la gran giocata di Ferrari, capace di spezzare il raddoppio portato senza troppa convinzione da Brolli ed Hirsch per servire il compagno con l’esterno. È però l’altro Muccioli in campo, Manuel, a rendersi protagonista – suo malgrado – del pareggio di Falciano: retropassaggio che manda in porta Dormi, rapido nell’aggirare La Monaca (subentrato a Gallinetta, infortunato) e appoggiare in rete col destro. Nella ripresa il gol vittoria ad opera di Fedeli, a segno al 50’ con un tocco sottomisura su traversone di Brolli. Nel finale, espulso Manuel Mccioli per doppia ammonizione.

Primo successo in campionato per il Murata, capace di tenere a secco l’attacco della Libertas: a far saltare il banco è il sammarinese Marco Bernardi, che ad inizio ripresa capitalizza un’azione splendida. Il bianconeri – ieri in completo azzurro – muovono palla da destra sinistra, passando proprio dallo scarico di Bernardi per innescare Indelicato. Puntuale l’inserimento in corsia di Genghini che crossa basso sul primo palo, dove il velo di Tani coglie impreparata la difesa granata, ma non l’attaccante di Fabbri che segna il gol da tre punti con un mancino da breve distanza. Balzo in avanti del Murata, che avvicina il Fiorentino. Curiosamente, i bianconeri iniziano e finiscono la partita con gli stessi undici partenti.

I rossoblu, ancora orfani di Ben Kacem, confermano le proprie difficoltà nel trovare un terminale offensivo alternativo e nello scontro con il Cosmos a brillare sono le difese. I gialloverdi, alla ricerca delle prime reti in campionato (dopo le due segnate col Tre Penne in Coppa Titano), ottengono così il primo risultato positivo e contestualmente il primo punto dell’anno. Alle loro spalle il Cailungo, ancora a secco di punti dopo cinque giornate.

Torna al successo il Tre Fiori, che infligge il primo dispiacere al Pennarossa. Al Federico Crescentini di Fiorentino, basta un minuto e poco più perché l’equilibrio vada in frantumi. Tanto basta a Mattia Lualdi per battere in bello stile Simone Benedettini. Il centrocampista rovescia, spalle alla porta, trovando l’angolino alla sinistra del portiere sugli sviluppi del piazzato di Grani. Il Pennarossa resta in partita e trova il pareggio a venti dalla fine sul corner di Michelotti: D’Addario non riesce a contenere Tomassini, che sbuca sul primo palo e batte Simoncini da breve distanza. A togliere le castagne dal fuoco agli uomini di Cecchetti è però Pollino, che segna partendo dalla panchina come in occasione della sconfitta con La Fiorita (1-2) dello scorso fine settimana. Merito anche di Zoumbare, che ruba palla a un distratto Raffelli per lanciare il compagno nello spazio: destro radente di prima intenzione che taglia fuori Semprini a vale tre punti per i gialloblu, cui è stato annullato una rete nel finale per il fallo in attacco di Zoumbare che ha reso vano il perfetto diagonale di De Lucia.

I tabellini

La Fiorita Tre Penne 1-0

LA FIORITA

Vivan, Miori, Di Maio (dal 46’ Sanchez), Brighi, Grandoni, Loiodice, Errico, Amati (dal 90’ Haddad), T. Zafferani, Zulli, Guidi

A disposizione: Venturini, Bonifazi, Sehail, Castellazzi, Lunadei

Allenatore: Oscar Lasagni

TRE PENNE

Migani, Sartori (dal 67’ P. Semprini), Vandi, Cesarini (dall’85’ Cibelli), Lombardi, Genestreti (dal 75’ Cauterucci), Ceccaroli, Righini (dal 75’ M. Semprini), Chiurato, Gai, Badalassi

A disposizione: Zambetti, Zonzini, G. Zafferani

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti e Laura Cordani

Quarto ufficiale: Luca Zani

Marcatori: 55’ Guidi

Ammoniti: Cesarini, Zafferani, Guidi, Gai, Chiurato, Ceccaroli, P. Semprini, Vivan, Badalassi

Espulsi: Guidi (doppia ammonizione), T. Zafferani (doppia ammonizione).

Cailungo - Folgore 1-2

CAILUNGO

Gallinetta (dal 27’ La Monaca), Ricci, Grieco, Iuzzolino, Ferrari, L. Cecchetti (dall’85’ Senja), Diallo (dall’85’ M. Cecchetti), M. Muccioli, A. Muccioli (dal 46’ Urbinati), Santucci, Morri (dal 62’ Benedetti)

A disposizione: Vagnini, Marinaro

Allenatore: Cristian Protti

FOLGORE

Bicchiarelli, Brolli, Arrigoni, Piscaglia, Bonini (dal 74’ Francioni), Hirsch (dal 57’ Garcia), Spighi, Golinucci, Sottile, Fedeli, Dormi

A disposizione: Gueye, Sabbadini, Aluigi, Giardi, Pilotto

Allenatore: Omar Lepri

Arbitro: Outail Kaddoudi

Assistenti: Gianmarco Ercolani ed Andrea Depaoli

Quarto ufficiale: Nicola Villa

Marcatori: 12’ A. Muccioli, 35’ Dormi, 50’ Fedeli

Ammoniti: M. Muccioli, Spighi, Grieco, Golinucci

Espulsi: M. Muccioli (doppia ammonizione).

Murata - Libertas 1-0

MURATA

Benedettini, Valentini, Genghini, Diedhiou, Fall, Babbini, Tani, Cangini, Comuniello, Indelicato, Bernardi

A disposizione: Castelgrande, Vitaioli, Nanni, Carlini, Alberigi, Casadei, Babboni

Allenatore: Achille Fabbri

LIBERTAS

Gentilini, Moretti, Pesaresi, Barretta, Ndao, Morelli (dall’85’ Kuqi), Cuomo, Berretti, Giovagnoli (dall’85’ Basile), Aruci, Olcese

A disposizione: Zavoli, Galesi, A. Gasperoni, Fraternali, Alvarez

Allenatore: Gabriele Cardini

Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Alessandro Salvatori ed Andrea Guidi

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Marcatori: 47’ Bernardi

Ammoniti: Ndao, Tani, Babbini, Aruci, Benedettini, Moretti.

Tre Fiori - Pennarossa 2-1

TRE FIORI

A. Simoncini, D. Simoncini, De Lucia, Grani (dall’80’ Giampetruzzi), Adami Martins, Pracucci (dal 60’ D’Addario), Dolcini, Cuzzilla, Lualdi (dal 65’ Pollino), Zoumbare, Gjurchinoski

A disposizione: Castagnoli, Della Valle, Astolfi, Ciccione

Allenatore: Matteo Cecchetti

PENNAROSSA

Semprini, Baldani, Martin, Tomassini, Raffelli (dall’85’ Cola), Conti (dal 60’ Tamburini), Michelotti, Zago, Sebastiani (dall’85’ Rastelli), Tiboni, Halilaj

A disposizione: Marconi, Mariotti

Allenatore: Andy Selva

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Laurentiu Ilie ed Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Mattia Andruccioli

Marcatori: 2’ Lualdi, 69’ Tomassini, 83’ Pollino

Ammoniti: Tomassini, Halilaj, Pracucci, Sebastiani, Tiboni, Pollino.

Fiorentino - Cosmos 0-0

FIORENTINO

Bianchi, Paglialonga, Baizan, Calzolari, Molinari, Colagiovanni, Ghamdaoui (dal 64’ Becchimanzi), Mastrota (dall’85’ Borgagni), Jaupi (dal 64’ Perlaza), Michelotti, Abouzziane

A disposizione: Berardi, Terenzi, Muccioli, Colonna

Allenatore: Enrico Malandri

COSMOS

Gegori, Pari (dal 57’ Ura), Celli (dal 57’ Donati), Zaghini, Sartini, Venerucci, Braghiroli, Valentini, Stella, Solazzo, Neri (dal 73’ Della Valle)

A disposizione: Batori, Fortunato, Cervellini, Bartolucci

Allenatore: Alessandro Fabbri

Arbitro: Elison Luci

Assistenti: Alfonso Giannotti e Carmine Nuzzo.