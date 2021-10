Misano, conto alla rovescia per il motomondiale. Presentato un casco omaggio a Casey Stoner

Sport

Misano Adriatico

| 17:17 - 21 Ottobre 2021

Presentazione del casco dedicato a Casey Stoner (foto Bondi).



La grande festa sta per cominciare. Domani (venerdì 22 ottobre) il Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna entrerà nel vivo con le prove libere in pista, ma al Misano World Circuit, dove sta per andare in scena il quarto appuntamento targato MotoGp in soli 13 mesi, l’adrenalina è già alle stelle. Tanti gli ingredienti che contribuiscono a scaldare l’atmosfera, a partire dal saluto che la Riders’ Land si appresta a dare a Valentino Rossi, alla sua ultima apparizione in Italia.



Per la ventiseiesima volta Misano World Circuit aprirà i propri cancelli al circus del Motomondiale, una lunga storia partita nel 1980, quando a trionfare in riva all’Adriatico fu Kenny Roberts.



In attesa dei primi riscontri cronometrici in pista, la giornata di oggi (giovedì 21 ottobre) vedrà alcuni momenti importanti.



Nolangroup, main sponsor del Gran Premio, ha scelto la Terrazza Pit Building del Misano World Circuit per presentare il casco celebrativo X-803 RS Ultra Carbon Casey Stoner 10th Anniversary, una nuova livrea per omaggiare il decimo anniversario della vittoria del Campione australiano nella MotoGP (anno 2011) e consolidare il legame di Nolangroup con il mondo delle corse. Da Misano partono anche alle celebrazioni per il 50° anniversario dell’azienda



Nel tardo pomeriggio di oggi inaugura il nuovo Centro Tecnico FMI, uno spazio polifunzionale, dedicato alla preparazione tecnica di alto livello e alla formazione di nuovi talenti, nonché punto di ritrovo per tutte le diversificate attività della Federazione Motociclistica Italiana. La nuova struttura è posizionata all'interno della Misano Square.



I BIGLIETTI Ancora disponibilità per partecipare alla grande festa a Misano World Circuit. Oltre alla possibilità online sul sito misanocircuit.com e la piattaforma TicketOne, chi volesse acquistare i biglietti per le tre giornate potrà avvalersi anche delle casse aperte a Misano World Circuit, in via del Carro. Le biglietterie saranno aperte nelle giornate di venerdì (7.00-18.00), sabato (7.00-18.00) e domenica (7.00-13.00)



COME ACCEDERE AL CIRCUITO Confermata la procedura per l’ingresso al circuito già sperimentata con successo nel 2020 e nell’appuntamento dello scorso settembre. Attraverso la App MWC (già disponibile per i sistemi Android e Ios al link http://app.misanocircuit.com/) i possessori del biglietto potranno pianificare in sicurezza la trasferta al Simoncelli, trovando le indicazioni per raggiungere il parcheggio dedicato alla tribuna scelta. Si ricorda che i prati rimangono chiusi. Si aggiungono tutte le prescrizioni previste dal protocollo di sicurezza ‘MotoGp Covid’.



A regolare i flussi di entrata e uscita, oltre al controllo durante le giornate ci saranno 800 steward. Sono 25 i gate di ingresso, 18 i parcheggi organizzati nelle vicinanze delle rispettive tribune.



All’ingresso in circuito andrà esibito il green pass. Sono comunque disponibili quattro laboratori per effettuare tamponi.



Ai gate d’ingresso sarà controllata anche la temperatura corporea e la segnaletica indirizzerà chiaramente il percorso da seguire.



EVENTI COLLATERALI Non mancano le iniziative che i territori propongono per completare l’offerta legata al Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Iniziative caratterizzate fortemente dal tributo a due grandi campioni del territorio: Valentino Rossi e Marco Simoncelli.



A Coriano il 10° anniversario dalla morte del Sic verrà ricordato con una Santa Messa che sarà celebrata alle ore 17:00 di sabato presso la Chiesa di Santa Maria Assunta. Alle 19:00 verrà poi accesa per 58 secondi la Fiamma del Sic nell'area Dainese. Sempre a Coriano il museo del Sic resterà aperto tutti i giorni, fino a lunedì 25 ottobre, dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 19,30.



A Misano Adriatico, sabato 23 ottobre, dalle 15:30 avrà inizio il Dj Set in Piazza della Repubblica e sarà possibile ammirare splendide moto classiche nell’esposizione curata dal Moto Club Misano Adriatico. Saranno attivi gastronomici e alle 21:00 si esibirà dal vivo la cover band di Zucchero Fornaciari. Alle 22:20, in piazza della Repubblica, verrà accesa la Honda Gresini MotoGp in ricordo di Simoncelli.



Misano Adriatico, così come Cattolica, ha previsto anche operazioni di city dressing per colorare il centro.