Covid: a Rimini 27 nuovi casi, +1 terapia intensiva e due decessi

| 16:13 - 21 Ottobre 2021

Bollettino Covid 21 ottobre 2021.



Altri 27 nuovi casi in provincia di Rimini, 21 sintomatici e 6 asintomatici, che portano il conto dei contagi settimanali a 95, media 24 al giorno. Si conferma il lieve rialzo della curva dei contagi: la scorsa settimana la media era scesa a 18. Nelle ultime settimane il nostro territorio ha fatto registrare 179, 156, 139 e 129 casi. Risale anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 2 (+1) e ci sono due decessi: un 83enne e un 94enne.



IN REGIONE I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono stabili (31), calano nei reparti Covid (283, -13). I nuovi casi sono 294 su 30.310 tamponi, tasso di positività 1%. Quatto i decessi: i due riminesi, un 74enne del ravennate e una 83enne del modenese.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 67 nuovi casi, seguita da Bologna (56) e Rimini (27); poi Reggio Emilia (26), Parma (22), Cesena (19). Quindi, Modena e Forlì (entrambe con 18 nuovi casi), Piacenza (17), il Circondario Imolese (14), e infine Ferrara (10).