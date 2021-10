Rimini: il vecchio ponte carraio sul fiume Ausa diventerà passaggio ciclopedonale

Attualità

14:26 - 21 Ottobre 2021

Il ponte sul torrente Ausa che collega la via Aldo Moro alla Statale 16.



Partiranno la prossima settimana i lavori di risanamento del vecchio ponte carraio sul fiume Ausa, tra la statale 16 e la via Aldo Moro, una riqualificazione che vede anche il ‘pensionamento’ del ponte come collegamento di passaggio per le auto e la sua trasformazione in pista ciclabile e pedonale.



Dopo l’apertura infatti del nuovo ponte sull’Ausa, avvenuta nel settembre del 2020, che collega la nuova rotatoria Valentini con la rotonda di via Aldo Moro, si è creata una nuova porta d’accesso alla città, "molto apprezzata e utilizzata dai cittadini", evidenzia l'amministrazione comunale. Un nuovo accesso che adesso consente il cambio di destinazione d’uso del vecchio passaggio, costruito ai tempi della riqualificazione del fiume Ausa. Al termine dei lavori il ponte sarà riservato solo ai pedoni e alle biciclette, per continuare a consentire in maggiore sicurezza, il collegamento con il quartiere padulli attraverso il sottopasso già esistente.



I lavori che inizieranno a partire da lunedì mattina (25 ottobre) - e si concluderanno dopo circa 2 settimane - prevedono la chiusura temporanea alla circolazione anche per i pedoni e le biciclette che temporaneamente, fino alla conclusione di lavori, dovranno usare come percorso alternativo più vicino quello della via Marchese.