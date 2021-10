Via libera della regione alla nascita del nuovo polo scolastico riminese "Il galeone di Peter Pan"

Attualità

Rimini

| 14:20 - 21 Ottobre 2021

Rendering del progetot.



La regione Emilia Romagna, il 6 ottobre scorso, ha dato il via libera alla nascita del nuovo polo scolastico riminese "Il galeone di Peter Pan", struttura che unirà la scuola di infanzia "Il galeone" e il nido Peter Pan, a Viserba. Il prossimo passo, come annunciato dal vicesindaco Chiara Bellini, è costituito dal lavoro di progettazione didattica con il coinvolgimento delle maestre e del personale. Il nuovo polo scolastico è stato pensato "per dare forma alle più recenti riflessioni pedagogiche in termini di spazi ed edilizia scolastica": all'aperto non ci saranno i tradizionali scivoli e altalene, ma colline, tunnel, piccoli anfiteatri. Sarà anche un luogo di aggregazione sociale, "un centro culturale e di incontro per bambini, famiglie, abitanti del quartiere anche oltre l’orario scolastico".



Il nuovo polo scolastico sarà finanziato dal governo, con tre milioni di euro, nell'ambito del bando da 700 milioni per nuovi nidi, pubblicato con decreto interministeriale del 22 marzo 2021.