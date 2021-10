San Marino, tornano le visite in presenza agli anziani della Rsa La Fiorina

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:35 - 21 Ottobre 2021

Foto di repertorio.



Tornano in presenza le visite agli ospiti della RSA alla Fiorina di San Marino. In questi lunghi mesi di pandemia, al fine di tutelare la loro salute, le visite e i contatti erano stati possibili solo attraverso le due stanze degli abbracci che sono state installate a fine luglio, all’ingresso della RSA, e acquistate grazie alla donazioni di associazioni, fondazioni e familiari degli ospiti.



Oggi, grazie alla massiva campagna vaccinale, la pandemia sta rallentando e - sebbene con estrema cautela – la Direzione Sanitaria ISS ha disposto, nei giorni scorsi di ripristinare le visite in presenza.



Al fine di tutelare gli anziani ospiti, la fascia di popolazione più vulnerabile e fragile, gli accessi dei familiari alla struttura devono, tuttavia, rispettare un preciso protocollo.

Il familiare che intende fare visita a un proprio congiunto deve mettersi in contatto telefonicamente, almeno due giorni prima, con l’assistente sociale e richiedere l’autorizzazione alla visita. Una volta autorizzata, le principali regole per l’accesso alla struttura prevedono che sia indossata la mascherina chirurgica per chi è vaccinato, oppure una mascherina FFP2 per i non vaccinati. In caso di persone non vaccinate dovrà essere inoltre, esibito il referto di un tampone antigienico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la visita. All’ingresso della struttura sarà misurata la temperatura e verrà chiesto al familiare di compilare un questionario. Una volta all’interno della RSA dovranno essere rispettate le norme igienico sanitarie quali igiene delle mani e distanziamento di almeno 1 metro. Le visite avvengono al chiuso in spazi ampi e idonei che saranno sanificati fra una visita e l’altra.



Le visite saranno concordate e autorizzate dal Direttore dell’Unità Operativa e qualora emerga anche un solo fattore di rischio per gli ospiti del Casale, la visita non sarà autorizzata e potrà essere organizzata comunque una videochiamata. Alla visita sono ammessi fino a due familiari per ospite e la durata massima della visita è di 30 minuti.



Alla luce del rallentamento della pandemia, all’interno della RSA la Fiorina sono state ripristinate le celebrazioni liturgiche e le attività ricreative, di volontariato e i servizi di cura alla persona; tutte attività che si svolgono sempre nel rispetto delle normative anti Covid-19.