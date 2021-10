Meteo: sul riminese più nuvole e qualche precipitazione sparsa

Attualità

| 12:28 - 21 Ottobre 2021

Foto Stiv Gentili.



Una blanda saccatura atlantica determinerà variabilità nella prima parte del fine settimana; in seguito condizioni più stabili. Precipitazioni che comunque risulteranno sparse e poco consistenti.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 21\10\2021 ore 12:00



Venerdì 22 ottobre

Stato del cielo: nuvolosità irregolare con addensamenti più consistenti nell’entroterra.

Precipitazioni: nella mattina non esclusi isolati piovaschi sparsi; nelle ore pomeridiane variabilità con probabile formazione di rovesci sparsi e di breve durata in evoluzione dall’entroterra alla linea di costa.

Temperature: minime in lieve aumento e comprese tra 13 e 17 gradi, massime in diminuzione, comprese tra 15 e 18 gradi.

Venti: deboli variabili, in prevalenza settentrionali.

Mare: poco mosso sotto costa, fino a mosso al largo con moto ondoso in graduale attenuazione.

Attendibilità: medio-alta.



Sabato 23 ottobre

Stato del cielo: coperto nella prima parte di giornata, con lenta attenuazione della nuvolosità dalle ore pomeridiane.

Precipitazioni: pioviggini o deboli piogge sparse possibili nella mattina e fin sul primo pomeriggio, con tendenza ad evolvere dalla costa all’entroterra per poi esaurirsi.

Temperature: in diminuzione, minime comprese tra 10 e 14 gradi, massime comprese tra 13 e 16 gradi.

Venti: deboli settentrionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 24 ottobre

Stato del cielo: nella mattina addensamenti residui sull’entroterra, schiarite verso la costa. Dal pomeriggio tendenza a rasserenamenti su tutto il territorio.

Precipitazioni: generalmente assenti, tuttavia non si escludono isolati piovaschi nella prima parte del mattino sull’entroterra.

Temperature: minime senza variazioni significative e comprese tra 4 e 10 gradi, massime in lieve ripresa, comprese tra 14 e 18 gradi.

Venti: deboli da nord-est, con moderati rinforzi lungo la costa e sul crinale appenninico.

Mare: mosso sotto costa e molto mosso al largo.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: tempo più stabile tra lunedì 25 e martedì 26 ottobre in virtù di un promontorio anticiclonico in estensione al Nord Italia, il quale tuttavia permetterà l’afflusso di correnti nord-orientali che potranno favorire nuvolosità in transito tra martedì e mercoledì 27, con possibile variabilità a cui seguirà un nuovo rasserenamento. Temperature in diminuzione lunedì specialmente nei valori minimi, poi senza variazioni significative.





