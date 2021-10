A Misano un incontro sulle relazioni post-pandemia

Attualità

Misano Adriatico

| 11:41 - 21 Ottobre 2021

Il Cinema teatro Astra durante una serata prima della pandemia.

Dopo questi due anni di Pandemia come torneremo insieme? Come sono cambiate le relazioni? La parola d'ordine per alcuni è forza, per altri fragilità o ancora la tanto citata Resilienza.

Sono le modalità fra cui il genere umano dovrà scegliere per uscire il meno ammaccato possibile dalla Pandemia. Il confinamento trita-affetti che ha cancellato ogni certezza è stata solo un'apocalisse o anche un'occasione di arricchimento? E poi: indietro, si potrà tornare? Oppure il «digito ergo sum», la smartizzazione della vita, un like al posto di un abbraccio, gli auguri via Skype della nonna come surrogato della sua formidabile torta al cioccolato ha ormai passato il confine dell'adattabilità umana?

Queste saranno alcuni domande che si porrà, Venerdi 22 Ottobre, Gabriella Turnaturi nell'ambito della rassegna filosofica misanese con una lezione dal titolo Relazioni.



Sappiamo come durante la pandemia le varie forme di relazioni e interazioni hanno mostrato ancora una volta la loro funzione di resistenza individuale e sociale. Gabriella Turnaturi tenterà una fenomenologia delle relazioni, sia private che pubbliche, e delle diverse forme di interazioni che si sono sviluppate, scoperte o dimenticate durante la pandemia. E' fiorito un nuovo galateo della sopravvivenza, a volte comico pur nella drammaticità della situazione, e si sono delineate nuove forme di solidarietà ma anche nuove paure degli altri che si sono presentati di volta in volta, a seconda delle diverse esperienze e momenti, come nemici o compagni di strada.



L'incontro si svolgerà a Cinema-teatro Astra ore 21.00. Ingresso libero su prenotazione dal sito : www.misano.org