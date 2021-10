Trasporto pubblico, Federconsumatori Rimini chiede un incontro con Start Romagna e l’assessora Frisoni

Attualità

| 11:24 - 21 Ottobre 2021

Ripristino della piena funzionalità del servizio di trasporto che “che già prima del 15 ottobre mostrava criticità”. Federconsumatori Rimini ha chiesto alla neo assessora Roberta Frisoni un incontro in tempi brevi con la presenza di Start Romagna. “Siamo a conoscenza” si legge nella nota di Federconsumatori “di una richiesta degli Enti Locali per un incontro con la Prefettura, incontro in cui riteniamo debbano essere convocate anche le Associazioni e Parti sociali interessate.

Le nostre richieste si fondano sui casi accaduti nei giorni passati e sulle prime segnalazioni concrete ricevute. Disagi sulle linee: Bellaria Igea Marina; Santarcangelo Poggio Torriana; Viserba Santarcangelo; Santarcangelo Savignano; Marina centro Covignano; Metromare Riccione Rimini; Bellaria Cesena.”



Molte delle difficoltà lamentate nel trasporto, soprattutto legato agli orari scolastici, sono state segnalate dai genitori a Start Romagna “ricevendo tutti la classica risposta standard.”



“Riteniamo che i cittadini - utenti debbano avere un servizio maggiormente consono” conclude la nota di Federconsumatori “i cittadini ed i ragazzi non sono numeri né percentuali e necessitano di un trattamento adeguato alle esigenze del nostro territorio. Attendiamo fiduciosi le dovute convocazioni, in quanto i servizi soprattutto quelli pubblici debbono provare nei momenti di difficoltà la partecipazione di tutti soggetti interessati al fine di trovare le soluzioni più opportune.”