Automobilismo, a Santarcangelo di Romagna via al 39° Memorial Bisulli – Coppa Base

Santarcangelo di Romagna

21 Ottobre 2021

Lancia Alfa.

Dalle Lancia Delta HF alle Porsche, dalle Lancia Fulvia alle 124 Abarth. Circa 50 splendide auto dal passato glorioso saranno presenti al 39° Memorial Bisulli – Coppa Base, una tra le manifestazioni automobilistiche più longeve a livello italiano ed ormai prossima alla grande festa del quarantennale. L’appuntamento è in programma domenica 24 ottobre a Santarcangelo di Romagna. Parteciperanno alla manifestazione anche alcune vetture storiche regine dei Rally degli anni 70 e 80.



Il 39° Memorial Bisulli – Coppa Base è valevole per il Trofeo della Romagna, Coppa Lancia Fulvia e Trofeo HF. Il percorso è di circa 80 km, prevalentemente collinare guidato ma con tempi turistici per consentire anche uno sguardo agli splendidi paesaggi che lo circondano. Lungo il percorso ci sono alcune prove di precisione, volte ad aggiungere un pizzico di agonismo.



Oltre alle classifiche previste dal Trofeo della Romagna e dalla Coppa Lancia Fulvia, saranno redatte anche classifiche per le Fiat 500 e loro derivate, per le Lancia Delta e per coloro che sono alla prima esperienza.