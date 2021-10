Alle Befane Shopping Centre di Rimini, un concorso per giovani scrittori

Attualità

Rimini

| 11:12 - 21 Ottobre 2021

Foto di repertorio.

Per tutti coloro che si sentono scrittori e a cui piace inventare e raccontare storie, Le Befane Shopping Centre di Rimini promuove fino al 25 ottobre 2021 Bella storia un concorso dedicato ai giovani scrittori.



Per partecipare è necessario scrivere a mano una favola originale lunga almeno due pagine, portarla direttamente all'infopoint de Le Befane o inviarla come immagine via WhatsApp al numero 351.6425242: subito in omaggio una valigetta di colori che potrà essere ritirata all'infopoint. Una Giuria di Qualità entro il giorno 1 novembre 2021 avrà poi il compito di selezionare 10 favole che verranno recitate e raccontate da Alexa all'interno della skill de Le Befane, mentre i loro autori riceveranno come premio una Gift Card Le Befane da 40 Euro. Le prime 3 favole selezionate come vincitrici dalla Giuria saranno inoltre illustrate da un disegnatore professionista.