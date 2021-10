L'istruttoria: uno spettacolo che racconta il dramma della Shoah a Rimini

Eventi

Rimini

| 10:23 - 21 Ottobre 2021

Teatro degli Atti.

Le algide pareti delle aule di tribunale, la freddezza dei documenti, il distacco imposto dai rituali processuali per raccontare il dramma della Shoah e l'indelebile desolazione umana che ha lasciato: questo porta in scena "L'istruttoria", spettacolo per la prima volta in scena a Rimini realizzato da Mulino di Amleto Teatro con la regia di Dirk Ploenissen, il quale è anche uno degli attori sul palco. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini per il Giorno della Memoria 2021 e poi rinviato a causa dell'emergenza sanitaria, arriva al Teatro degli Atti, per tre repliche venerdì 22 e sabato 23 ottobre (alle ore 21.00) e domenica 24 ottobre (ore 16.00).



Tra il 1963 e il 1965, la città di Francoforte ospita uno storico processo contro un gruppo di SS e funzionari del campo di Auschwitz. A quasi vent'anni dal processo di Norimberga, iniziativa delle potenze alleate per condannare il Terzo Reich, è il primo tentativo della Repubblica Federale Tedesca di confrontarsi con il nazionalsocialismo e i suoi crimini, tra i quali la Shoah (il genocidio di 6 milioni di ebrei europei). In un clima di aspro dibattito civile e politico sulle rimozioni e amnesie del passato, ma anche sul fallito processo di denazificazione della società tedesca del dopoguerra e sulla colpa collettiva, Peter Weiss, poliedrico scrittore e drammaturgo tedesco di origine ebraica, rielabora il materiale processuale, deposizioni di sopravvissuti e di criminali, e crea un dramma civile sotto forma di oratorio in 11 canti che intitola L'istruttoria. La pièce va subito in scena, suscitando apprezzamenti e critiche.



Lo spettatore viene trascinato da Weiss nella freddezza impersonale del contesto del processo, in cui si presentano i fatti e si mettono in contraddittorio le prove e le testimonianze, in un clima di raggelante desolazione per l'enormità del male compiuto e la terribile impotenza della giustizia umana per giudicarlo e condannarlo. Dal 1965 a oggi, L'istruttoria è stata rappresentata innumerevoli volte in tanti Paesi del mondo (in Italia, in un allestimento curato da Gigi Dall'Aglio nel 1984 per Teatro Due di Parma).



Nella consapevolezza dell'impossibilità di rappresentare l'enormità della Shoah e non volendo aggiungere enfasi retorica o emotiva, la compagnia ha scelto di porre al centro di questa produzione una sintesi del testo, per dar vita a una lettura scenica che trae forza dalla verità fattuale delle parole.



La prevendita sarà on line a cura di Mulino di Amleto Teatro. Si può prenotare inviando un'e-mail all'indirizzo info@mulinodiamletoteatro.com. La sera dello spettacolo la biglietteria apre al Teatro degli Atti dalle 19.30 alle 20.30, domenica dalle 14.30 alle 15.30.