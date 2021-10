Calcio, Coppa Minetti: il Tropical Coriano elimina il Victor San Marino: 1-0

Sport

Coriano

| 01:49 - 21 Ottobre 2021

L'esultanza del Coriano (Foto FB Tropical).

Nel recupero di Coppa Minetti Tropical Coriano ha eliminato il Victor San Marino battendolo per 1-0 nel secondo tempo supplementare: a segno Tonini al 9’. Un espulso per parte: Matteoni per il Tropical Coriano al 6' e Santi per il Victor San Marino all'11'. Da segnalare una grandissima parata del portiere sammarinese Pazzini sull'insidiosa punizione di Greppi e tra le occasioni create dal Victor San Marino spicca quella arrivata dopo nemmeno 4’ di gioco: cross di Sapori dalla sinistra, colpo di testa di Michelucci e palla sul palo. Domenica sarà ancora Tropical-Victor, questa volta per il campionato.