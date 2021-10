Calcio D, Cattolica: arriva il terzino destro Matteo Manfroni, classe 2000

Sport

21 Ottobre 2021

Il Cattolica sta per tesserare il terzino destro Matteo Manfroni, classe 2000. E' romagnolo, cresciuto nel Cesena e poi nel Santarcangelo, per una stagione finito al settore givanile della Juventus e poi alla Lucchese. Nelle ultime stagioni è stato alla Pergolettese e all'Ambrosiana per due stagioni. Ha svolto in prova la preparazione estiva con il Rimini che poi gli ha preferito Berghi, svincolatosi dal Chievo. Per questa settimana non ci saranno altri movimenti, ma il ds Andrea Galassi sta monitorando il mercato e vagliando numerosi profili ma il pensiero di tutti è rivolto alla preparazione della partita in casa di domenica contro il Delta Porto Tolle.

VERSO IL DELTA PORTO TOLLE

La società comunica che per la partita Cattolica Calcio 1923 S.G - Delta Calcio Porto Tolle, di domenica 24 ottobre 2021, sarà possibile acquistare i biglietti SOLO tramite PREVENDITA, in quanto il botteghino dello stadio rimarrà chiuso dalle ore 12:00 di domenica, nel rispetto dei protocolli Covid 19. Questi gli orari in cui sarà possibile acquistare i biglietti NOMINATIVI presso la segreteria dello stadio:

GIOVEDÌ 21/10 dalle ore 16:00 alle ore 18:30;

VENERDÌ 22/10 dalle ore 16:00 alle ore 18:30;

SABATO 23/10 dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

DOMENICA 24/10 dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Sarà necessario rispettare le normative Covid, munendosi di mascherina e mantenendo il distanziamento interpersonale. Obbligatorio il Green Pass, ottenibile tramite vaccinazione, tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la partita o certificato di guarigione.