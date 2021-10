Basket C Silver, gli Angels tesserano il play-guardia Tommaso Colombo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:32 - 20 Ottobre 2021

Il play Tommaso Colombo.

Colpo di mercato degli Angels. Tommaso Colombo, play-guardia classe 2000 di 195 cm ha firmato fino al termine della stagione con gli Angels Santarcangelo. Tommi, originario di Forlì, ha iniziato il suo percorso giovanile proprio a Santarcangelo per poi proseguire il suo percorso da professionista tra Desio, Forli e l’high School americana. Nella stagione corrente Tommi era in forza alla Ferraroni JuVi Cremona 1952 in Serie B, che ha concesso al ragazzo di liberarsi e accasarsi a Santarcangelo. Un giocatore che sarà di grande aiuto alla squadra.