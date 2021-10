Calcio D, la Sammaurese si fa rimontare a Seravezza: da 0-2 a 2-2

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:25 - 20 Ottobre 2021

Per Merlonghi altri due gol (foto FB del club).

C’è l’amaro in bocca in casa Sammaurese perché in vantaggio di due reti non è riuscita a portare a casa i tre punti sul capo del Seravezza, capace di rimontare nella ripresa in cinque minuti dallo 0-2 al 2-2

Partita molto tattica con nessuno che riesce a prendere in mano le redini del gioco. Al 45′ però si spezza l’equilibrio. Fallo di mano di un giocatore del Serravezza in area. Merlonghi dal dischetto è glaciale ed i giallorossi vanno al riposo in vantaggio 1-0.

La rete infonde grande fiducia nei ragazzi di Protti che, dopo la pausa, ripartono come meglio non si potrebbe. Al 46′ cross di Giannini, la sfera rimbalza in area ed il rapace Merlonghi rimpingua il suo bottino: 2-0.

La Sammaurese prova a controllare, ma i toscani non cedono e su palla inattiva ricuciono lo strappo. Al 72 ‘ sugli sviluppi di un calcio d’angolo accorciano, poi al 77’, sempre su corner, arriva il 2-2.

La formazione ospite non subisce il contraccolpo, ma non trova più il pertugio per cogliere il bersaglio pieno.

Il tabellino

Seravezza Pozzi: Lagomarsini, Cavalli, Granaiola, Bortoletti, Benedetti, Saporiti, Podestà (85' Montenegro), Vietina (66' Mancino), Maccabruni, Diana, Chella (57' Bedini). A disp. Vannucchi, Bresciani, Vignozzi, Mancino, Kozlov, Del Frate. All. Alberto Ruvo.

Sammaurese: Adorni, Gurini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Sedioli, Migani (72'Misuraca), Scarponi (79' Pierfederici), Merlonghi (88' Diop), Bonandi, Giannini (72' Asslani). A disp. Cheli, Masini, Lombardi, Mantovani, Casadio. All. Stefano Protti.

Arbitro: Zago di Conegliano

Marcatori: 45' e 46' Merlonghi (SAM), 72' Maccabruni (SP), 77' Benedetti).

Note: Ammoniti: Granaiola (SP), Maccabruni (SP), Vietina (SP), Giannini (SAM). In tribuna Igor Protti.