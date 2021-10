Due giornate di festa a casa Madiba con incontri, dibattiti e mercatini del riuso

Attualità

Rimini

| 17:51 - 20 Ottobre 2021

Il guardaroba solidale di Casa Madiba.



Una doppia giornata di festa a Casa Madiba di Rimini, in via Dario Campana, sabato e domenica (23-24 ottobre), con dibattiti, incontri e mercatini del riuso. "Pensiamo sia importante confrontarci in questa due giorni fra territori ed esperienze locali che pongono al centro la dignità delle persone prima degli interessi di parte mediante la costruzione di reti multilivello e integrate, informali e non, fra realtà sociali e associative", spiegano da Casa Madiba. Gli attivisti aggiungono: "Reti che però al contempo siano capaci di parlare della salvaguardia degli spazi pubblici a fronte dei processi di gentrificazione e turistificazione selvaggia, della partecipazione dal basso ai processi urbanistici e di riqualificazione urbana così come delle problematiche relative alla sicurezza e della promozione di politiche che pongano al centro la cura reciproca, indiscriminata, promiscua. Ma anche di pratiche di ecologia sociale che pongano al centro la necessità di ripensare il nostro modello di sviluppo, come consumiamo anche in relazione al rapporto con l’industria tessile e al cibo".



PROGRAMMA



Sabato 23 ottobre



Ore 10

Incontro pubblico: "Tutto Vero. L'esperienza e l'intervento sul campo alle ex Officine Reggiane"

Aree abbandonate, lotta e contrasto alle povertà, senza tetto e persone invisibilizzate e razzializzate, processi partecipativi di riqualificazione dal basso, graffiti writing e arte urbana. L’esperienza delle ex Officine Reggiane.



Ore 13

Pranzo Sociale a cura del Progetto della Cucina sociale Il Varco



Domenica 24 ottobre



Ore 10

Fiera autunnale del Riuso con il Mercatino delle ragazze (vestiario seconda mano e vintage) a cura del Campo Lavoro Missionario e Guardaroba Solidale Madiba



Ore 11.00

Presentazione del libro "Oltre il turismo" ed. Eris di e con l'autrice Sarah Gainsforth

In questo libro Sarah Gainsforth descrive lo sviluppo del turismo da viaggio per pochi a turismo di massa, raccontando il ruolo che in questo processo hanno avuto lo sviluppo dell’economia, le politiche urbanistiche e la cultura, per mostrare le contraddizioni di un settore che ha un enorme indotto, ma che ha allo stesso tempo conseguenze spesso devastanti per i territori. Perché questo non avvenga più, è necessario ripensare il turismo a partire da una nuova prospettiva, da un’ecologia popolare.



dalle ore 11.00 alle 16.00

Laboratori creativi per bambinə a cura di Ass. Arcobaleno Odv e incursioni sonore a cura de Il Bastimento.



dalle ore 12

Pizzeria Sociale "Il Varco" con le pizze cotte nel forno a legna autocostruito



Ore 15

Il Guardaroba Solidale Madiba Chiama!, presentazione delle attività e chiamata per nuove attiviste.