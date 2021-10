Calcio D Il film fotografico di Rimini - Real Forte Querceta 1-0. Decide Gabbianelli

Sport

Rimini

| 17:11 - 20 Ottobre 2021

Gabbianelli spiazza Adornato: il Rimini supera l'ostacolo Real Forte Querceta (fotoservizio Davide Venturini).



Non si ferma la marcia del Rimini. I biancorossi superano 1-0 il Real Forte Querceta e conquistano la quarta vittoria su quattro al Romeo Neri, tutte senza subire gol, la sesta su sette partite considerando anche le trasferte. Nel turno infrasettimanale di campionato il Rimini ha trovato sulla sua strada una squadra, quella toscana, ben messa in campo da mister Bonuccelli: ma ha sbloccato la partita già nel primo tempo, al 41', grazie al rigore conquistato da Andreis e realizzato da Gabbianelli. I biancorossi allungano in vetta alla classifica: 19 punti su 21, + 3 sul Lentigione. In zona playoff l'Aglianese (-5 dal Rimini) e la coppia Mezzolara-Sasso Marconi (-6 dai biancorossi).



Rimini - Real Forte Querceta 1-0



RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Cuccato, Panelli (27' pt. Pietrangeli), Haveri - Andreis (15' st. Greselin), Tanasa, Tonelli (40' st. Pari)- Gabbianelli, Mencagli (21'st. Germinale), Ferrara (15' st.Piscitella)

In panchina: Piretro, Berghi, Semprini, Piscitella, Tomassini.

All. Gaburro.

REAL FORTE QUERCETA (3-5-2): Adornato - Bechini, Contipelli, Cintoi - Meucci (23' st. Gargani), Bartolini, Lazzarini, Amico, Della PIna (15' st. Centonze) - Vignali, Pegollo.

In panchina: Citti, Ricci T., Ricci F., Lazzoni, Pecci N., Aquilante, Petriccioli.

All. Bonuccelli.



ARBITRO: Pistarelli di Fermo (Lombardi di Chieti e Gentile di Teramo)

RETI: 41' pt. Gabbianelli su rigore

AMMONITI: Bartolini, Cintoi, Vignali

NOTE: giornata di sole. Spettatori 800 circa. Angoli: 3-3. Recupero: 3' pt. 5' st.