Halloween nei Parchi Costa della Riviera, saranno due giorni da paura

| 16:55 - 20 Ottobre 2021

Arriva Halloween a Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica.

Domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre Halloween torna a Italia in Miniatura, Oltremare Riccione e Acquario di Cattolica che preparano due giorni da paura e di divertimento per la festa più amata dai bambini!



A Italia in Miniatura e Oltremare sorgeranno le Piazze di Halloween, l’Acquario di Cattolica si trasformerà invece nell’Antro delle Streghe.



Ci saranno colori e sapori d’autunno, dolcetti o scherzetti, l’arancio vivo delle zucche, gli spettacoli a tema e mille sorprese per due intensi giorni di divertimento da brivido. Storie, artisti, figuranti, caldarroste e cibi della tradizione, trucca bimbi, percorsi a tema e allestimenti horror-ma-non-troppo per un divertimento mostruoso.



Comune ai tre parchi, l’offerta del biglietto bimbi a 5 Euro alle casse. Si applica a tutti i bimbi da 100 a 140 cm accompagnati da almeno un adulto pagante e ha condizioni diverse per ogni struttura. Ad Acquario di Cattolica e Oltremare Riccione, pagano 5 Euro i bimbi che portano una zucca mentre a Italia in Miniatura la promozione coinvolge i bimbi in maschera, sempre accompagnati da almeno un adulto pagante tariffa intera.



Sono validi i biglietti interi acquistati alle casse ma anche online, sia per un singolo parco che per più parchi in combinazione.



Ecco le proposte mostruose dei tre parchi per Halloween!



A Rimini: a Italia in Miniatura, se non ti mascheri non ti diverti!



Naso in su, risate e leggerezza nella festa di Halloween di Italia in Miniatura (domenica 31 e lunedì 1 novembre) che si svolge in Piazza Italia: giganti sui trampoli, la giocoleria di Davide Baldassarri, le sculture di palloncini del Mago Caucciù, risate a non finire con il Clown Ottopanzer e la trucca bimbi di fama mondiale Arianna Barlini, in un’atmosfera autunnale di balle di paglia, caldarroste fumanti e “cagnina”.



Il parco miniature, totalmente rinnovato per i suoi 50 anni, è il sogno di ogni bambino con le sue città in miniatura, le animazioni che si attivano premendo un pulsante, le emozioni vertiginose della Vecchia Segheria e Torre Panoramica, il misterioso viaggio dentro Pinocchio, Venezia ed Esperimenta e di tutte le attrazioni comprese nel biglietto, come Scuola Guida Interattiva, Pappamondo e la mitica Monorotaia.



Italia in Miniatura è aperta al pubblico anche il 23, 24 e il 30 ottobre; 31 ottobre e 1 novembre speciale Promo a 5 Euro per tutti i bimbi mascherati, accompagnati da un adulto pagante intero. Info sul sito www.italiainminiatura.com.



A Riccione: a Oltremare, porta una zucca e divertiti in famiglia!

Il Family Experience Park rivelerà strani personaggi e curiosità. Il 31 ottobre e il 1 novembre la piazza dei Delfini diventerà il paese di Halloween con scenografie autunnali e mostruosi trampolieri, la magia di sapone di Alekos, il Poeta delle Bolle, le strambe performance del Sognambulo Matteo Cionini e i giochi di prestigio di Matteo Cucchi e la truccabimbi Roberta Bucci.

Nella Laguna dei Delfini più grande d’Europa dove nuotano i tursiopi di Oltremare, anche la mascotte Ulisse si prepara a festeggiare. Restano in programma gli approfondimenti quotidiani, dai Wallaby di Australia Experience, al Volo dei Rapaci, Darwin o la Fattoria, passando per suggestioni halloweeniane. Castagne, vinello e stuzzichevoli cibi di strada faranno il resto.



Oltremare è aperto al pubblico anche il 24 ottobre; 31 ottobre e 1 novembre speciale Promo a 5 Euro per tutti i bimbi mascherati, accompagnati da un adulto pagante interoBiglietto bimbi a 5 Euro per ogni bimbo, accompagnato da un adulto, che porta una zucca. Info www.oltremare.org

Acquario di Cattolica: l’antro delle streghe dove regnano gli squali

Un portale fatto come le fauci di uno squalo va attraversato senza tremare: niente paura, ci pensano i Pinguini di Humboldt ad alleggerire la tensione. L’Acquario di Cattolica rinnova la collaborazione con la Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano per allestire a tema il grande dell’Adriatico, con i suoi quattro percorsi al coperto.

Gli squali toro più grandi d’Italia dominano la grande vasca da 700.000 litri d’acqua ma l’acquario ospita anche pesci di tutti i mari del mondo, cavallucci, meduse, e altre centinaia di specie. Imperdibili le lontre del percorso Giallo, i Caimani, i boa, i pitoni e le iguane del percorso Verde. La mostra “Abissi, terra aliena” nel percorso Viola, con le sue riproduzioni di creature abissali, offre uno sguardo sulle creature più inquietanti delle profondità marine, ancora poco esplorate dall’uomo.



L’Acquario di Cattolica è aperto al pubblico anche il 23, 24 e il 30 ottobre; 31 ottobre e 1 novembre speciale Promo 5 Euro per i bimbi che portano una zucca, se accompagnati da un adulto pagante intero. www.acquariodicattolica.it

Sui siti e sui canali social dei parchi sono disponibili tutte le informazioni aggiornate su orari, calendario, programmi e i link alle biglietterie online.