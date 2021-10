Nuova donazione per la cardiologia di Rimini e Riccione

Attualità

Rimini

| 15:57 - 20 Ottobre 2021

La consegna dei cinque apparecchi.



Si è tenuta questa mattina (mercoledì 20 ottobre), presso l’ospedale Infermi di Rimini, una piccola cerimonia di ringraziamento verso Ascor (associazione sostenitori cardiologia riminese), che ha donato cinque apparecchi (ciascuno del valore di 5000 euro), per la misurazione della pressione braccio-caviglia, all'Unità Operativa di Cardiologia di Rimini e Riccione



Gli strumenti saranno utilizzati negli ambulatori e reparti di Cardiologia sia di Rimini che di Riccione, nei pazienti affetti da malattia Coronarica e con fattori di rischio per malattia Arteriosa Periferica. La misurazione dell’indice caviglia-braccio (ABI), è una soluzione semplice per la diagnosi dell’Arteriopatia Ostruttiva Periferica (PAD) non è invasiva ed è indolore, la procedura è affidabile, obiettiva e utilizzabile anche come dispositivo di screening nell’assistenza sanitaria primaria. Rappresenta inoltre l’indicatore di aterosclerosi ed altri eventi vascolari, meno costoso e più semplice da applicare nella clinica ambulatoriale rispetto ad altri marker. Può essere eseguito da misuratori automatici che escludono l’errore umano e la soggettività della misurazione.



“A nome dell’equipe professionale e dell’Azienda tutta - ha dichiarato Francesca Raggi, direttrice del nosocomio riminese - ringrazio per questa donazione l’associazione Onlus Ascor, che da ormai 30 anni sostiene la Cardiologia di Rimini-Riccione con donazioni di apparecchiature medicali, quali ad esempio l’angiografo, per eseguire le Coronarografie, ecocardiografi e tanti altri strumenti che hanno contribuito allo sviluppo della Cardiologia Riminese, insieme anche all’erogazione di Borse di Studio per la ricerca".