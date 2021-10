Coronavirus: a Rimini 27 nuovi casi, lieve crescita ricoveri terapia intensiva in regione

Attualità

Rimini

| 15:52 - 20 Ottobre 2021

Bollettino Covid 20 ottobre 2021.



Dopo diverse settimane di calo, la curva dei contagi da nuovo coronavirus in Provincia di Rimini è in leggera risalita, stando ai dati di inizio settimana. I 27 nuovi casi, 24 asintomatici, portano il conto dei contagi settimanali a 68, media 23 al giorno. La scorsa settimana la media era scesa a 18. Vedremo i dati dei giorni successivi. Nelle ultime settimane il nostro territorio ha fatto registrare 179, 156, 139 e 129 casi. Rimane comunque una sola persona ricoverata in terapia intensiva.



IN REGIONE I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in aumento (31, +2), calano nei reparti Covid (296, -7). I nuovi casi sono 247 su 28.611 tamponi, tasso di positività 0,9%. Quatto i decessi: 1 in provincia di Piacenza (una donna di 85 anni), 2 in provincia di Parma (un uomo di 90 anni e una donna di 68) e 1 in provincia di Bologna (una donna di 91 anni).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 65 nuovi casi, seguita da Bologna (54); poi Rimini (27), Forlì (20), Cesena (18) e Modena (16); quindi Parma e Reggio Emilia (ciascuna con 13 nuovi casi), Piacenza e Ferrara (8 nuovi casi ciascuna) e infine il Circondario Imolese con 5 casi.