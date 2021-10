Covid: a San Marino terza dose per anziani e fragili, ma non per chi si è vaccinato con Sputnik Le prenotazioni per ricevere la dose aggiuntiva saranno aperte dall’8 novembre

Attualità Repubblica San Marino | 15:40 - 20 Ottobre 2021

Anche San Marino partirà con la somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid per le persone fragili e per gli anziani di 85 anni o di età superiore, compresi gli ospiti della Rsa La Fiorina. Tuttavia la dose aggiuntiva sarà somministrata solo a coloro che abbiano completato l’immunizzazione con il vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech), come comunicato dall'Iss di San Marino. Per tale vaccinazione aggiuntiva, sarà utilizzato sempre il vaccino a mRNA e dovranno essere trascorsi almeno 6 mesi dall’ultima somministrazione del vaccino antiCovid. Le prenotazioni per ricevere la dose aggiuntiva saranno aperte dall’8 novembre. Si potrà contattare il CUP al numero 0549 994889, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, oppure utilizzare il servizio di prenotazione on-line accessibile dal sito dell’ISS nella sezione “servizi on-line”.



< Articolo precedente Articolo successivo >