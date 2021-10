Covid comune per comune provincia di Rimini: crescono contagi a Verucchio

Attualità

Rimini

| 15:30 - 20 Ottobre 2021

Bollettino Covid Provincia di Rimini 11-17 ottobre 2021.

Nella settimana dall'11 al 17 ottobre, nel riminese, i casi di contagio da nuovo coronavirus sono stati 130, -3 rispetto alla settimana precedente.



Calano anche i casi attivi, da 308 a 295 (-13). In 6 comuni crescono i casi attivi: Montescudo Monte Colombo, Montefiore Conca, Morciano, Novafeltria, San Leo e Verucchio.



Sul fronte nuovi casi, a Rimini sono stati 64, 13 a Riccione, 13 a Verucchio e 11 a Bellaria Igea Marina.



Contagi a una cifra per i comuni di Cattolica (3), Misano (4), Montescudo Monte Colombo (3) , Morciano (4), Pennabilli (3), San Giovanni in Marignano (2), San Leo (3), Santarcangelo di Romagna (2), Talamello (2). Un solo nuovo caso a Coriano, Novafeltria e Saludecio.



Nessun nuovo caso a Casteldelci, Gemmano, Maiolo, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Poggio Torriana, San Clemente, Sant'Agata Feltria.



I comuni Covid Free (senza casi attivi) sono solamente tre: Casteldelci, Montegridolfo, Sant'Agata Feltria.



CASI ATTIVI



Bellaria Igea Marina 22 (stabile)

Cattolica 15 (-8)

Coriano 2 (stabile)

Gemmano (stabile)

Maiolo 1 (stabile)

Misano Adriatico 8 (-1)

Montefiore Conca 3 (+2)

Mondaino 6 (-2)

Montescudo Monte Colombo 3 (+1)

Morciano 11 (+3)

Novafeltria 5 (+1)

Pennabilli 5 (-1)

Poggio Torriana 2 (-2)

Riccione 31 (-1)

Rimini 139 (-9)

San Clemente 1 (-1)

San Giovanni in Marignano 7 (-3)

San Leo 5 (+1)

Santarcangelo 6 (stabile)

Verucchio 19 (+9)

Saludecio 1 (-1)