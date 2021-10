Rimini, recuperati quasi 9 milioni dall'evasione fiscale: "risultato superiore alle previsioni"

Attualità

Rimini

| 14:53 - 20 Ottobre 2021

Palazzo Garampi di Rimini.



Nel 2021 sono stati recuperati, dall'amministrazione comunale di Rimini, 8,8 milioni di euro sottratti al fisco tra Tari, Imu e imposta di soggiorno. Da palazzo Garampi si spiega che il risultato è superiore alle previsioni di inizio anno. Nel dettaglio 1,5 milioni di Tari non dichiarata (500.000 euro in più rispetto a quanto messo in preventivo) e 2,3 milioni di Tari non versata. Il recupero dell'Imu è di 4,5 milioni. Dati in linea con i trend pre-Covid anche per l’imposta di soggiorno, ad oggi circa 120mila euro di imposta recuperata.



L'assessore Magrini evidenzia che l'attività di recupero dell'evasione attivata dall'amministrazione comunale sia "una macchina ben oliata" e "il risultato di un percorso che ha visto affinare sia le azioni rivolte ai contribuenti, mettendo a punto meccanismi di accompagnamento verso la regolarizzazione della situazione tributaria, sia l'implementazione della dotazione tecnologica, che ha consentito al Comune di ottimizzare il lavoro sul confronto delle diverse banche dati".