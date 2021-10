Nuova piscina di Viserba, lavori a primavera 2022. Affidata la progettazione

Attualità

| 14:40 - 20 Ottobre 2021

Passi avanti per la costruzione della nuova piscina comunale di Rimini, a Viserba i cui lavori prenderanno il via nella primavera 2022. Lunedì scorso (18 ottobre) si è conclusa la procedura di gara per l'affidamento della progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica. Ad aggiudicarsi l'incarico un raggruppamento costituito da Settanta7 s.r.l. (mandataria) e dai tre mandanti, l'architetto Giuseppe De Martino (mandante), la società di ingegneria Studio Ti s.r.l e da progetto Cmr s.r.l.



Settanta7 e Progetto Cmr lavorano a livello internazionale con progetti di rilievo architettonico di ampia scala, nell'ambito dell'edilizia scolastica, sportiva e civile.



L'amministrazione comunale ricorda le caratteristiche del progetto, un complesso sportivo con funzioni complementari alla piscina, per favorire anche la socializzazione della cittadinanza: il parco Don Tonino Bello avrà un'area picnic collegata al ristorante e caffetteria interni alla piscina, un'area fitness collegata alla piscina interna, un'area gioco e due aree sgambamento cani. L’intero impianto sarà privo di barriere architettoniche, per garantirne la completa accessibilità. Sotto il profilo energetico sono previsti un impianto fotovoltaico ed un impianto solare-termico per soddisfare per intero il fabbisogno del complesso di energia elettrica ed acqua calda sanitaria.