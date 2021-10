Viserba: quasi pronti i nuovi sottopassi. Quello ciclopedonale apre a fine ottobre

Attualità

Rimini

| 14:21 - 20 Ottobre 2021

Il passaggio a livello a Viserba è stato rimosso.

Salvo imprevisti, il sottopassaggio carrabile di Viserba, tra viale Ghelfi e viale Larmora, aprirà entro la fine del mese di novembre. Sarà invece pronto tra una settimana il sottopassaggio ciclopedonale: in corso gli interventi per posizionare la segnaletica orizzontale e lo specchietto stradale. Sarà inoltre potenziato l'impianto di illuminazione, "come da richiesta dei cittadini della zona", spiega l'assessore Mattia Morolli, reduce questa mattina (mercoledì 20 ottobre) da un incontro con i vertici di Reti Ferroviarie Italiane proprio per valutare l'avanzamento dei lavori. “Stiamo pensando inoltre di coinvolgere anche gli studenti del liceo artistico – aggiunge l’assessore Morolli – per cercare di rendere esteticamente più gradevole l’opera grazie al loro contributo”.