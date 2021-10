Dopo Venezia, scultura del rinoceronte del Museo Fellini in mostra al Festival del cinema di Roma

Attualità

Rimini

| 13:24 - 20 Ottobre 2021

Foto Luca Dammicco.

Alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma arriva la scultura del rinoceronte di "E la nave va", il simbolo del nuovo Fellini Museum di Rimini. Lunga 4,5 metri, alta 2,5 metri e pesante 200 kg, è una copia fedele, in polistirolo e resina, della scultura realizzata da Valeriano Trubbiani che appare in alcune delle scene più potenti e suggestive del film del maestro riminese. Il rinoceronte sarà protagonista della Festa, fino al prossimo 24 ottobre, presso i Giardini Pensili dell’Auditorium Parco della Musica, nell’area verde fra le sale Petrassi e Sinopoli. La scultura era già stata "in vetrina" durante la Mostra del cinema di Venezia.