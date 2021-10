Scritte "no Green Pass" all'esterno di una sede pensionati Cisl in via Coletti a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:22 - 20 Ottobre 2021

Il muro imbrattato.

Questa notte è stato imbrattato il muro della sede di via Coletti a Rimini, una delle sedi della Federazione Pensionati della CISL e dell'Associazione di volontariato ANTEAS.

"Ancora una volta - afferma Maria Antonietta Aloisi, segretaria generale della Federazione dei pensionati CISL Romagna- ci si accanisce contro il sindacato, colpendo nel contempo una sede di volontariato che opera del tutto gratuitamente a favore delle fasce più fragili e deboli della nostra società".



"Respingiamo con forza questi atti intimidatori e vandalici, riaffermando la natura democratica, inclusiva e a beneficio del bene comune del nostro sindacato e respingendo qualunque forma di violenza, anche verbale, di minoranze urlanti che mettono a rischio la coesione sociale e l'operare di tutto il movimento sindacale a favore dei suoi associati e di tutta la cittadinanza".

"Questo è l'ennesimo atto di violenza e di vandalismo che accade nel nostro territorio- sottolinea il segretario generale di CISL Romagna Francesco Marinelli.- "Questi atti non agevolano chi come noi ha da sempre tenuto aperta la porta del dialogo nella fermezza delle nostre convinzioni ma nel confronto democratico e civile con tutte le opinioni diverse".

"Abbiamo subito denunciato il fatto alle autorità per far sì che i responsabili siano perseguiti, come avvenuto per la nostra sede di Forlì".

"Come sindacato continueremo fermamente a discutere e negoziare le condizioni per far sì che anche i luoghi di lavoro siano sicuri nel rigoroso rispetto dei protocolli su salute e sicurezza fintanto che l'emergenza non sarà terminata".