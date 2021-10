Rimini: Jessica e Jasmin, sorelle d'oro della ginnastica ritmica, volano ai campionati nazionali

Sport

Rimini

20 Ottobre 2021

Le atlete della Ginnastica Iride di Rimini.

Ottimi risultati per l'Asd Ginnastica Iride di Rimini: tre ginnaste si qualificano ai Nazionali Gold della Federazione Ginnastica d'Italia. Jasmin Medina, atleta di 9 anni, il 10 ottobre ha conquistato la medaglia d'oro al Campionato Regionale. La coetanea Victoria Bruno medaglia d'oro al Campionato Interregionale a Cantalupa (To). Entrambe hanno staccato due prestigiosi pass per i Campionati Nazionali Allieve Gold, la massima divisione in Federazione, che si terranno a Napoli il 29 ottobre. Jessica Medina, sorella di Jasmin, classe 2007 il 17 ottobre si è classificata prima al Campionato Interregionale di Specialità alle Clavette a Caorle conquistando così il pass per la fase Nazionale che si terrà a Foligno il 5 novembre.



L'asd Ginnastica Iride, in soli 3 anni di attività, con lavoro ed impegno è riuscita ad avere importanti risultati nei settori Gold e Silver. La società ringrazia lo staff tecnico Giada Bedetti, Tania Kalina, Katia Bullo, Tiziana Molini e Letizia Alessandrini che hanno contribuito alla crescita del progetto.