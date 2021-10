Calcio D, Cattolica: Andrea Galassi operativo sul mercato. Tanti i contatti avviati

Sport

| 22:03 - 19 Ottobre 2021

Andrea Galassi, il nuovo responsabile dell'area tecnica del Cattolica, è operativo. Intensa la giornata di lavoro trascorsa tra mille telefonate nell'ufficio della sede, colloqui con i dirigenti e il tecnico Simone Lilli, il contatto con la squadra poi scrutata al lavoro sul campo. Galassi, che già da lunedì si era calato nella parte, è alla ricerca di alcune pedine per rinforzare la rosa dopo l'arrivo del difensore De Vito, in particolare under: stretti già dei contatti con società e procuratori. Nelle prossime ore sono attesi i primi riscontri. Galassi potrebbe pescare anche in società romagnole (il mercato è aperto fino ai primi giorni di novembre) tra cui il Rimini oltre che nel mare magnum degli svincolati. Uno dei giocatori messi nel mirino era il difensore classe 1986 Simone Gozzi, ex Carpi e Modena, ma per motivi di famiglia non si potuto allontanare dall'Emilia e ha accetatto l'offerta della Correggese.

Domenica prossima allostadio Calbi il Cattolica è atteso da un impegno arduo contro il Delta Porto Tolle, indietro rispetto alla tabella di marcia (6 punti): vincere significherebbe agganciarlo e fare già un balzo importante in classifica. Probabilmente alla partita assisterà anche Massimo Nicastro.